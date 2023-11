Kedden késő délelőtt egy Volkswagen személyautó akart szabálytalanul balra kanyarodni Szombathelyen, a Rohonci úton, az Órásház parkolójából, de a fiatal sofőr egy szabályosan, a védett úton érkező Suzuki elé hajtott. A két jármű összeütközött. A balesetben a vétlen jármű vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Az érintett útszakaszon nagyobb torlódás alakult ki, mivel a sérült járművek a négy sávból hármat elfoglaltak.

Forrás: Horváth Balázs

A balesetet okozó Volkswagen vezetőjének információk szerint mindössze néhány hetes jogosítványa volt, a VW-t pedig bérelte. A helyszínen a parkolóból szabályosan csak jobbra lehetne kanyarodni az elsőbbség megadása után, a fiatal sofőr a kötelező haladási irány tábla és a záróvonal ellenére akart balra kanyarodni amikor a balesetet okozta.

A sérüléses baleset okozása miatt valószínűleg gyorsan el is búcsúzhat egy időre a frissen megszerzett jogosítványától, és jelentős büntetésre is számíthat, illetve a bérautóban okozott kárt is meg kell térítenie.

