A közterület-felügyelet munkatársainak tűnt fel gyanús tevékenység a Szombathelyi Adventi Vásár nyitónapjának éjszakáján. Mint a város Önkormányzatának közösségi oldalán olvasható: a közterület-felügyelet munkatársai a térfigyelő kamera képén vettek észre két fiatalt, akik épp a Fő tér Mézeskalács Házikójába próbáltak bejutni. Az egyik elkövetőnek a fóliát átszakítva sikerült is bemennie, majd társával egy doboz csokimikulással távoztak.

Az elkövetőket a kamerák élőképeinek segítségével folyamatosan nyomon követték a térfigyelő szolgálat munkatársai, és értesítették a rendőrséget is. A rendőrök rövid időn belül elkapták a fiatalokat, velük szemben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanújával eljárást indítottak - írja az Önkormányzat közösségi oldala.

Ágoston Sándor, a közterület-felügyelet vezetője elmondta, hogy az adventi vásár ideje alatt gyalogos járőrszolgálattal és kamerával is megfigyelik a területet és ilyen vagy hasonló esetben is azonnal tudnak intézkedni - írják.

Nem ez az első eset, hogy csokitolvajokról számolunk be Olvasóinknak. Nemrégiben a csipkereki Halloween kavart nagy port, amikor a gyerekeknek kihelyezett csokikat idegenek összeszedték, ráadásul fotózkodtak is a zsákmányolt édességgel és a képeket Facebookon is megosztották.