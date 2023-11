Idegen lakásba nyitott be, aztán lefeküdt egy idegen ágyba szeptemberben az a külföldi állampolgár, akivel szemben most vádat emelt a Sárvári Járási Ügyészség. Az ügyészség emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétsége miatt emelt vádat azzal a külföldi állampolgárral szemben, aki a vádirat szerint 2023 szeptemberében ittasan, hajnalban ment be egy sárvári társasházban lévő lakásba a nyitott ajtón keresztül, befeküdt az alvó sértett ágyába és csókolgatni kezdte a nyakát, valamint simogatta a combját – közölte szerdán a Vas Vármegyei Főügyészség. Miután a sértett felébredt, bemenekült a szülői hálószobába, majd a nevelőapja a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta az időközben távozni próbáló vádlottat – akinek büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság dönt.