Két és fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Győri Törvényszék csütörtkön azt a 17 éves kapuvári diákot, aki tavaly halállistát készített és neonáci csevegő csoportba azt írta, hogy megöli osztálytársát. A fiatalkorú vádlott mindent beismert, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így az előkészítő ülésen jogerős döntés született. M. Roland tavalyi őrizetbe vétele után bűnügyi felügyelet alá került, felfüggesztették az iskolai jogviszonyát. Nincsenek tervei a jövőre nézve a jogosítvány megszerzésén kívül - írja a kisalfold.hu.

A vádirat szerint a 17 éves M. Roland, az egyik kapuvári iskola tanulója volt és többször tett rasszista kijelentéseket: elsősorban egyes népcsoportokról.

Egyik osztálytársa rászólt már a fiúra, hogy mellőzze ezeket, mert azok őt zavarják. Ha nem fejezi be, megüti. A vádlott 2022. tavaszától még nagyobb érdeklődéssel lett a történelem, a II. világháború, Hitler és a nácizmus eszméi felé. Tavaly szeptemberben ilyen témájú könyveket és jelképeket vásárolt az internetről, valamint egy fekete, 8 centiméter pengehosszúságú kinyitható zsebkést, amelynek markolatán karcolt horogkereszt látható. A bicskát rendszeresen az iskolatáskájában tartotta.

M. Roland tagja volt több olyan csevegő csoportnak is, amelyek II. világháborús témákkal foglalkoznak. Elsősorban a feltett háborús videókat nézegette. Hasonló érdeklődésű ismerőseinek az iszlám állammal kapcsolatos videókat is küldött és mutogatott, időnként olyat, amelyekben lefejeztek embereket. A 17 éves fiú többször annak is hangot adott, hogy a videón látottakat ő is megcsinálja az általa elítélt, különböző vallású és származású emberekkel.

A kapuvári diák készített egy „halállistát” iskolai mészárláshoz, amelyen osztálytársai, tanárai szerepeltek. A fiatalkorú az mondta az egyik osztálytársának, hogy sorozatgyilkos szeretne lenni. Ezt követően a mobilján keresztül nemzetközi szélsőjobboldali, neonáci csoportban írt angol nyelven. A „párbeszédekben” előrevetítette, hogy megöli osztálytársát és megpróbál erről felvételt is készíteni.

A brit rendőrség tájékoztatta a Terrorelhárítási Központot M. Roland bejegyzéseiről, ezután lecsaptak a vádlottra és családjára Kapuváron, ahol házkutatást is tartottak.

Mivel a vádirattal megegyezően beismert mindent a fiatal, a bíróság egyetértett az ügyészség mértékes indítványával, ami másfél év fiatalkorúak fogháza, két és fél év próbaidőre felfüggesztve. Beszámítják az őrizetet és a bűnügyi felügyeletet. A tinédzsert kötelezték arra, hogy legalább egy évig pszichoterápiás kezelésen vegyen részt, valamint kirendeltek mellé egy pártfogót, akivel havi szinten tartania kell a kapcsolatot. Az ítéletben szerepel az is, hogy a vádlottnak írnia kell egy esszét világnézeti kérdéseiről, lelkiismereti és vallási szabadságról.

M. Roland elmondta, hogy jó kapcsolatot ápol a szüleivel és egyetemista nővérével, valamint kisöccsével. Az eset óta nem keresik a barátai, a szakács szakmája is félbe maradt. - A szüleim elmondták, hogy amit tettem nem helyes, de támogatnak és szeretnek - mondta a fiú. Jelenlegi pártfogója beszámolójából az is kiderült, hogy a vádlott el akar költözni Kapuvárról, ha vége az ügyének.

Viszont még nem tudja mit kezdjen az életével, dilemmázik, hogy továbbtanuljon vagy dolgozni kezdjen. Az elmúlt egy évet otthon töltötte, segített a ház körüli teendőkben, az állatok ellátásában és a főzésben. Emellett csak videójátékokon játszott.

A pszichiáteri szakvélemény szerint zárkózott, szorongó típus, nehezen ismerkedik. Kevésbé fejlett erkölcsi és érzelmi szinten van társaihoz képest. Védője szerint egy meggondolatlan fiatal, aki beismerte és megbánta tettét.