A Light Friday a Látni és látszani közlekedésbiztonsági kampány része, alapvető célja a balesetek megelőzése az őszi-téli időszakban.

Beköszöntött az év „sötétebb” időszaka, rövidülnek a napfényes órák, erre pedig még az óraátállítás is rátesz egy lapáttal. Többször előfordul, hogy sötétben indulunk a munkahelyre és sötétben is érkezünk haza. A ködös, párás időjárás, a kevesebb világos óra és az ezeknek köszönhető változó fényviszonyok határozottan megnehezítik a közlekedést mindenki számára.

– A hideg évszakokban különösen fontos a láthatóság és a látás, nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk ezekre a közlekedés során is. Ebben az időszakban a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít ennek ellenőrzésére és a láthatóság prevenciós részére is – nyilatkozta lapunknak Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőrkapitányság szóvivője.

A prevenciós intézkedések közé tartozik a pénteki Light Friday is, ahol a rendőrség felvilágosítást adott a láthatóság fontosságáról és ezt az ingyenesen kiosztott eszközökkel is elősegítette. Kerékpárhoz első és hátsó világítás, láthatósági mellény, láthatósági karpánt, prizmák szükséges – ezekből kaphattak az érdeklődők is. A rendőrség munkatársai még gyerekméretű láthatósági mellényekkel és fényvisszaverő csíkkal ellátott hátizsákokkal is készültek. Minden olyan eszköz megtalálható volt itt, amely a láthatóságot biztosítja, ezzel együtt pedig biztonságosabb közlekedést a gyalogosok és a kerékpárosok számára is.

– Az ORFK hívta életre a kampányt, és a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság idén is csatlakozott a Light Friday akcióhoz, amit pénteken ötödik alkalommal szerveztünk meg. Nyilván időjárásfüggő is, hogy a kollégák mennyi embert tudnak megszólítani, de alapvetően nagy érdeklődés övezi ezt az eseményt – mondta.

A Light Friday során a gyalogosoké és a kerákpárosoké volt a főszerep, de a Látni és látszani kampány magába foglalja az autósok láthatóságának fontosságát is. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság akciója idén október 18-tól december 3-ig tart. Célja a láthatóság fontosságának hangsúlyozása mellett, hogy a sofőrök látásminősége és a vezetett gépjármű műszaki állapota fontos alapja a biztonságos közlekedésnek. Szervizek és optikák is részt vesznek a kampányban, díjmentesen átnézik az autónk világítását. Díjmentesen van lehetőségünk szemvizsgálatra is.