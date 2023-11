A fagyás és a kihűlés bárkit érinthet, de bizonyos csoportok veszélyeztetettebbek- erre is felhívta a figyelmet legutóbbi podcastünkben Seffer Lilla, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Mint mondta, a fűtetlen és rosszul fűtött otthonokban is könnyen történhet tragédia, ha nincs, aki az egyedül élő, magányos idősekre odafigyeljen. Felelősséggel tartozunk embertársainkért, ezért, hogy a tragédiákat megelőzzük, fordítsunk kiemelt figyelmet az egyedül élőkre és az ellátásra szoruló idős emberekre, készítsük fel őket a rájuk leselkedő veszélyekre. Bármilyen szokatlan jelenség árulkodó lehet: ha a megszokottól eltérően a kerítésen marad az ételhordó, nem füstöl a kémény, nincs mozgás, vagy égve marad a villany. Nézzünk rá gyakrabban szomszédainkra- javasoljuk!

A fentieken túl a QR kódok veszélyei is témát adtak, de az is szóba került, hogyan lehet a kiskertek biztonságát megőrizni az őszi-téli időszakban, amikor nem vagy csak ritkábban járnak ott a tulajdonosok.