A megalapozott gyanú szerint országszerte vert át vásárlókat az a fővárosi férfi, aki egy weboldalon hirdetett különböző munkaruházati termékeket és védőfelszereléseket. A vevők a termékeket előre utalással kifizették a megadott bankszámlára, azonban ezt követően az áru nem érkezett meg hozzájuk, és a hirdető is elérhetetlenné vált. A csaló összesen közel 1 800 000 forint kárt okozott. A kőszegi nyomozók a beszerzett adatok alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit 42 rendbeli csalás vétsége, valamint nyolcrendbeli csalás bűntette miatt hallgattak ki. A nyomozás során a férfi bankszámláján lévő pénzt lefoglalták, így az általa okozott kár részben megtérült - írta a police.hu.

A Kőszegi Rendőrkapitányság az 50 éves budapesti férfi ellen folytatott eljárást befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségre.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet a webáruházakkal összefüggő csalások kapcsán.

Vannak olyan weboldalak, amelyek valóban áruk eladásával foglalkoznak, azonban a megrendelt cikk helyett silányabb minőségű termék érkezik, vagy egyáltalán nem is kap semmit a vásárló. Előfordul azonban az is, hogy egy webáruház pusztán adathalász oldal. Ezek a portálok többek között arról ismerhetők fel, hogy hosszú kiszállítási idővel dolgoznak, és kizárólag kártyás fizetésre adnak lehetőséget. Arra is csak úgy, ha a vevők előre utalnak. Általában az webbolt, illetve annak üzemeltetői azonosíthatatlanok, nem adnak meg telefonos elérhetőséget, és nem tüntetik fel székhelyüket sem.