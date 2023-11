A tűz átterjedt az épület tetőszerkezetére és a szomszédos családi ház tetőszerkezetére, valamint a teraszhoz hozzáépített fatárolóra is. A soproni és a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, majd megbontották a vendéglátó tetőszerkezetét, és hőkamerával átvizsgálták mindkét ingatlant. Az egységek a terasz mögött két propánbutángáz-palackot is találtak, amelyek nem forrósodtak föl. A tűzben egy utcán parkoló autó is megrongálódott - tudatta honlapján a Katasztrófavédelem.

A Kisalföld információi szerint a Katlan borozóban történt a tűzeset.