Szerdán a déli órákban információink szerint szúrós szagú gázt éreztek a szombathelyi uszodában, többen émelyegni kezdtek, ezért hívták a segélyhívót. A helyszínre a mentők, tűzoltók és a rendőrök is kiérkeztek, majd kiürítették az egész épületet. Összesen hét mentőautó és a mentőorvosi kocsi is vonult, a tűzoltók és a rendőrök is nagy erőkkel érkeztek ki. A mentők 12 embert vizsgáltak meg, közülük 11 embert kórházba is kellett szállítani. Az eset idején egy óvodás csoport is az épületben volt, de szerencsére ők már kifelé jöttek, így nem esett bántódásuk. Őket is megvizsgálták a mentők, de nem kellett közülük senkit kórházba szállítani.