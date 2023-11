A Vas és Veszprém vármegyékből érkező önkéntesek először Bedi Ákost a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnökét hallgathatták meg. Köszöntője után egyből lényegi információkkal kezdte beszédét. Több együttműködésre hívta fel a figyelmet, amik így az év végével kapcsolatosak. Ezek a Szerencsejáték Zrt-vel, a Magyar Postával, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködések, amik keretein belül a polgárőröknek feladataik vannak. Csak pár ezek közül. Pályázatok beadása, fiókok biztonságára való fokozott figyelés, járőr szolgálatok és kézbesítők segítése. Szó esett még BM. támogatások elszámolásáról, polgárőr szolgálat ellátásának szabályai kiemelve az igazolványok jól látható helyen viselését. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatokról, határvédelemről, gondoskodó polgárőrségről, idős polgárőrök foglalkoztatásáról és karitatív polgárőr tevékenységről - számolt be az eseményről a vasipolgarorok.hu.

Felhívta a figyelmet egy új jövőbeli feladatra is, amibe az önkéntesek is becsatlakoznak. Ez nem más mint a kibervédelem. Az online csalások Magyarországon, de Európa-szerte megemelkedtek. Ezért a Magyar Rendőrségnek és társszerveinek is lépnie kellett. A polgárőrök feladata itt is a megelőzés, az információ átadása lesz. Zárásként a polgárőrség 12 pontjáról és annak fontosságáról is beszélt.

Kaposi István A Budapesti Polgárőr Szövetség alelnöke a polgárőrség megújult oktatási rendszerét mutatta be. Előadása interaktív és információdús volt. Kiemelte, hogy haladni kell a korral és követni kell a mai technikai fejlődést. Szükséges volt egy olyan oktatási rendszer létrehozása, ami az Országos Polgárőr Szövetség oktatási anyagára épül, könnyen elérhető és fogyasztható, ugyanakkor sikeres vizsgát is lehet ezen keresztül tenni. Az anyag elérhető az Országos Polgárőr Szövetség oldalán, ezzel is segítve a könnyű elérést.

Ikladi Endre az Országos Polgárőr Szövetség hírfőnöke az EDR rádiókról tartott előadást. Mint ismeretes 2019-ben ezer darab rádiót kaptak a polgárőrök és ennek használata ma már rutinná vált, de a folyamatos oktatás és az ismeretek tovább bővítésére folyamatosan szükség van. A hallgatóság között voltak olyanok, akik még nem használtak rádiót, így számukra különösen fontos információk hangoztak el. Hogyan érhető el közvetlenül a Tevékenység Irányító Központ, hogyan lehet csatornát váltani egyszerűen, ha meghibásodik a rádió, kihez tudnak fordulni segítségért.

Kardos Pál az Országos Polgárőr Szövetség általános, oktatási és önkormányzati elnökhelyettese a komplementer rendészet rendszerével, fogalmával ismertette meg a résztvevőket. Elmondta, hogy a biztonság megteremtése egy rendkívül összetett, szerteágazó tevékenység, amely nem várható el kizárólagosan a rendőrségtől. A biztonság megteremtése állami és társadalmi összefogással elérhető, melyben a rendvédelmi szervek mellett fontos szerepet kapnak az önkormányzatok, a magánbiztonsági vállalkozások, a civil önvédelmi szervezetek, ezen belül is kiemelten a polgárőrség. A társadalmi bűnmegelőzésben ma a polgárőrség a legfontosabb alappillér. Ezt a rendvédelmi szervek elismerik, sőt kijelentik, hogy az önkéntesek nélkül sokkal nehezebb lenne a közbiztonság fenntartása is. A polgárőrök rengeteg feladatot ellátnak az ország minden részén. Bűnmegelőzésben, környezetvédelemben, idegenrendészetben, állatvédelemben is egyre nagyobb szerepet kapnak. Ma a polgárőrség megkerülhetetlen, ha biztonságról van szó.

A nap ebéddel zárult, ahol a résztvevők egymás között is meg tudták beszélni a hallottakat és tapasztalataikat.