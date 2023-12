Ellepték a világhálót az online bűnözők, egyre többször találkozhatunk netes átverésekkel, nem létező webshopokkal, banki csalókkal. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta, az idei évben október végéig 472 büntetőeljárás zárult le online térben elkövetett csalási ügyben a megyében, jó hír, hogy ennek a 83,4 százalékában sikerült elfogni az elkövetőt. Leggyakrabban információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással találkoznak, azaz online ügyfélportálokon tárolt adatokkal való visszaéléssel. Próbálkoznak e-mailekkel, telefonon és SMS formájában is. Ma a karácsonyi vásárlások kapcsán csak az internetes vásárlás veszélyeit érintjük.

– Az internetes adásvétel esetén a vásárlókat arra figyelmeztetjük, hogy a webáruházból történő vásárlásnál is felléphet kockázat, például előfordulhat, hogy nem azt kapjuk, ami a képen szerepel, más minőségű árut kapunk, vagy előre utalás után egyáltalán nem érkezik meg a csomag. Mindig meg kell nézni, hogy mennyire megbízható az oldal, milyen értékelései vannak. Alapvetően az utánvétes fizetés a leginkább biztonságos, mert így biztosan kapunk valamit a pénzünkért – mondja Barabás Mónika rendőr őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának csoportvezető-helyettese.

Ha webáruházban szerezzük be a karácsonyi ajándékokat, akkor kevesebb a kockázat, de itt is fontos megnézni a honlap valódiságát – a legjobb erre, ha a kurzort rátesszük a weblap címe mellett található lakatra, így láthatjuk az oldal adatait és meg tudunk győződni arról, hogy valós honlapon járunk-e. Barabás Mónika hozzátette, az utóbbi időben az a rendőrség tapasztalata, hogy az eladók is áldozattá válhatnak. Olyan esetekkel találkoztak, hogy a vásárló ismert csomagküldő szolgálat igénybevételével szeretné az adás-vételt lebonyolítani.

Ezzel nem is lenne gond, csak a vásárló küld jellemzően ilyenkor egy linket, amire ha rákattintunk, egy adathalász oldal nyílik meg, és aki itt a pénzügyi adatait megadja, az gyakorlatilag hozzáférést biztosít a számlájához a csalónak pedig innentől már nyert ügye van. Azt tanácsolja, ne kapkodjunk és gondolkodjunk higgadtan, így könnyebben észrevesszük az árulkodó jeleket. Gondolkodjunk el azon, hogy mi is kell pontosan egy utalás végrehajtásához.

Ha egy eladó a kártyánk PIN-kódját vagy CVC-kódját kéri, máris felmerül a kérdés, mi szüksége van rá? Ha mi veszünk valamit az interneten, nekünk kell egy név és bankszámlaszám, ha eladók vagyunk, mi adjuk meg ugyanezen adatokat a másik félnek. Mindenképpen fogjunk gyanút, ha egy személy PIN-kódot vagy CVC-kódot kér, idegennek ilyen bizalmas pénzügyi adatokat semmilyen esetben ne adjunk ki. Ha megtörtént a baj, amint tudatosul bennünk, hogy online csalás áldozatai lettünk, hívjuk fel a bankunkat és azonnal tegyünk feljelentést a rendőrségen. Barabás Mónika tudomása szerint több tízmilliós kárt is okozott már ilyen csaló Vas megyében. Akár 8 év börtönbüntetés is járhat a kibertérben garázdálkodóknak.