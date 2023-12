Csütörtökön este Szombathelyen, a Komlósi Ferenc utcában egy családi házban éreztek erős, égett műanyagszagot, kiderült, hogy a tetőtérben az álmennyezet felett izzottak a vezetékek, amit a tulajdonosnak nem sikerült eloltani. A helyszínre a szombathelyi tűzoltók három autóval érkeztek ki, de később az emelőkosaras járművet is riasztani kellett, illetve a katasztrófavédelem műveleti szolgálata is a helyszínre sietett. A tűzoltók megbontották a tetőt, és eloltották az időközben a tetőszerkezete is átterjedt tüzet. Az eset során nem sérült meg senki.