A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztattak, hogy új taggal bővült az egyenruhások állománya. A sikeres nyomkövető kutya vizsgája után immáron Dorisz is a csapatot erősíti. Fotókat is megosztottak kutyusról, aki még kölyökként érkezett a rendőrség kötelékébe, azóta pedig már állományba is került. További képeket is ígértek Doriszról, de azokat már csak az új évben.