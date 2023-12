Kedden a reggeli órákban Szombathelyen, a Magyar László utca melletti bicikliúton haladt egy biciklis gyerek, ahonnét az útra ugratott pont egy érkező Audi személyautó elé. Az autó vezetője fékezett és megpróbálta elkerülni az ütközést, de fellökte a biciklis fiút, aki az útra esett. A biciklis tizenéves fiatal megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

Később kiderült, hogy a biciklis fiatal nem csak abban volt szabálytalan, hogy az autók közé ugratott a biciklivel körülnézés nélkül, de a biciklije közúti közlekedésre alkalmatlan állapotban volt, hiszen egyáltalán nem volt rajta fék. A biciklin egyetlen fékkar sem volt, de a fékek is teljesen hiányoztak róla, kontrafék sem volt rajta. A kerékpár nem is ún. "fixi" volt, hiszen hátul váltó volt rajta racsnival, így egyáltalán nem lehetett vele fékezni. Ezen kívül még több hiányossága is volt a járműnek.

A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszíneltek, a forgalmat elterelték.