Végre megmutatta igazi arcát a tél: a szombati délelőtti esőzést napközben havazás váltotta fel – sok gyerek örömére. Fehér hó lepte el a tájat, a csúszós utakon pedig számos pályaelhagyásos és frontális balesethez riasztották a vasi tűzoltó egységeket. Kőszegre, Ölbőre, Magyarlakra, Körmend és Csákánydoroszló környékére is vonultak a katasztrófavédők. Elhagyta az utat és árokba csapódott egy személyautó a kőszegi Gubahegynél szombaton. A kőszegi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, valamint kerekeire állították. Egy kisteherautó szintén árokba csúszott Kőszeg és Horvátzsidány között. A kőszegi önkormányzati tűzoltók segítettek, a járművet visszahelyezték a főútra, s folytathatta útját – tudtuk meg a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összefoglalójából.

Frontálisan ütközött össze egy rakomány nélküli kisteherautó és egy személyautó nem sokkal szombat dél után a 88-as számú főúton Ölbőnél. A sárvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és megszüntették a forgalmi akadályt – erről is tájékoztatott a katasztrófavédelmi igazgatóság. Magyarlakon a Kossuth Lajos utcában két személyautó ütközött össze ugyancsak szombaton. A balesetet követően az egyik autó az árokba csapódott. A járműveket a szentgotthárdi katasztrófavédelmi őrs és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították. A 8-as főúton két baleset is történt: elhagyta az úttestet és az árokba borult egy személyautó Körmend és Csákánydoroszló között. Majd attól nem messze egy másik baleset is történt, autó csúszott az árokba. Mindkét esetben a körmendi hivatásos tűzoltók segítettek a bajbajutottaknak. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében arra is a felhívta a közlekedők figyelmét: fokozott óvatossággal közlekedjenek, a téli útviszonyoknak megfelelően megválasztott sebességgel és körültekintéssel induljanak útnak. Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense érdeklődésünkre vasárnap délután elmondta, aznap balesethez nem riasztották a tűzoltó egységeket.