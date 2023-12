Az elmúlt hat évben több mint duplájára emelkedett a lakossági bejelentések száma a szombathelyi közterület-felügyeletnél: 2018-ban 885, 2019-ben 1312, 2020-ban (a Covid-járvány első évében) 1335, 2021- ben (a pandémia második évében) 1746, 2022-ben 1953, idén november 30-áig pedig már 1964 bejelentést vettek nyilvántartásba – tudtuk meg Ágoston Sándor irodavezető decemberi közgyűlési beszámolójából.

A Szombathelyi Rendőrkapitányság 85 alkalommal kereste meg a Közterület-felügyeletet kamerafelvétel kiadása, átadása végett. A járőrök pedig 66 esetben intézkedtek a térfigyelő ügyeleti szolgálat által kamerán észlelt bűncselekmény, szabálysértés és szabályszegés megszüntetésének ügyében – olvasható ki a dokumentumból. Abból az is kiderült: a térfigyelő ügyeleti szolgálat összesen 90 esetben alkalmazott figyelmeztetést hangszórón keresztül szabálysértés elkövetése miatt, továbbá 106 esetben feljelentés történt.

Garázdaság, kábítószerbirtoklás, rongálás

Húsz esetben kezdeményeztek büntetőeljárást a Szombathelyi Rendőrkapitányság felé: azok között 6 garázdasági, 4 kábítószer-birtoklási, 2 rongálási és 2 lopási ügy is volt.

„A számok tükrében megállapítható, hogy a térfigyelő kamerarendszer modernizációja abszolút hatékonynak bizonyult a 2022. évhez képest. A bűncselekmények észlelése és a büntetőeljárások közterület-felügyelet általi kezdeményezése a tavalyi évhez képest közel háromszorosára emelkedett” – összegzett Ágoston Sándor irodavezető.

Kamera rögzítette: bódí- tószert fogyasztanak

A térfigyelő kamerarendszer által rögzített bűncselekmények, események közül néhányat részletezett az irodavezető. Például a Parkerdőben hatfős fiatal társaság üvegpipából fogyasztott bódító hatású szert az éjszakai órákban. Az eljárás körülményeit az súlyosbította, hogy többen autóval érkeztek. Egy másik esetnél a Domus üzletközpontnál szintén fiatalok fogyasztottak bódító hatású szert, amiről felvétel készült. Az Ady téri buszpályaudvarnál pedig egy csaknem 15 főből álló csoport verekedését rögzítette a térfigyelő szolgálat, majd tette meg a szükséges intézkedéseket a rendőrség felé. De azt is megörökítették, ahogy a Berzsenyi térről a frissen ültetett virágágyásokból növényeket tulajdonítottak el. A kiemelt esetek közé tartozott az is, amikor egy férfi egy Fő téri padon ülve szeméremsértő magatartást tanúsított, a rendőrség intézkedett.

Újabb parkolók szabadultak fel

Ha a közterület-felügyelet főbb intézkedéseit vesszük górcső alá, a legmagasabb az „egyéb intézkedések” száma, az november 30-áig meghaladta a 12 ezret (12 181). A lakossági bejelentések felvételén túl magas még a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti figyelmeztetések száma, az 3595-re rúgott. A forgalomra alkalmatlan gépjárművekkel kapcsolatos intézkedések száma 334, a zöldterületen való várakozás miatt közigazgatási hatósági eljárást 165 esetben folytattak le. Ide kapcsolódik: a közterület-felügyelet által több éve beszállított és ki nem váltott gépjárművek közül 60- at véglegesen kivonatott a forgalomból, ezzel biztosították a telephely kapacitásának növelését.

Összesen így mintegy 400 parkolóhelyet szabadítottak fel városszerte. Ez év november 30-áig 18 ezer 523 intézkedést tett a szombathelyi közterület-felügyelet. 2021-ben (a pandémia második évében) ez a szám 8206 volt, 2022-ben pedig 12 ezer 560.