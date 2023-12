A munkagép vezetője látta, hogy az autó fokozatosan áttér az ő sávjába, ezért teljesen a padkára húzódott és fékezett, de nem tudta elkerülni az ütközést, a BMW a markoló bal elejének csapódott, végül az árokban állt meg. A BMW-t vezető férfi a balesetben súlyosan megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

Egy szemtanú a helyszínen kérdésünkre elmondta, hogy a BMW már egészen Söptétől nagyon furcsán, cikk-cakkban haladt, ő már azt hitte, hogy előbb is ütközni fog egy autóval, ezért a segélyhívót is hívni akarta már út közben, de sajnos a baleset előbb következett be.