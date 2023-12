A megalapozott gyanú szerint az ország minden pontján okozott kárt a sértetteknek az a fővárosi férfi, aki egy weboldalon hirdetett különböző termékeket - közölte a rendőség.

Egy barátját verték át a csalók, innen jött az ötlete annak a 29 éves férfinak, aki a „könnyű pénzkereseti” lehetőséggel komolyabban kezdett el foglalkozni. Tartozásait szerette volna kiegyenlíteni és az üzlet hamar jövedelmezett.

Több hirdetési oldalon kínálta eladó tárgyait, amik között a pénzérme, a csónak, a tűzifa, a játékkonzol és még a mobiltelefon is „gazdára” talált.

Különböző álneveken, számára szimpatikus emberek arcképét felhasználva hozott létre nem létező profilokat egy közösségi oldalon, így ejtve tévedésbe a gyanútlan vevőket. A sértettek minden esetben előre utalással fizettek a nem létező áruért. Csak akkor tudatosult bennük az átverés, amikor az eladó a pénzátutalást követően elérhetetlenné vált.

A csaló összesen több mint 14 millió forint kárt okozott. A kőszegi nyomozók a beszerzett adatok alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit 148 rendbeli csalás vétsége, valamint kétrendbeli csalás bűntette miatt hallgattak ki. A nyomozás során a férfi bankszámláján lévő pénzt lefoglalták, így az általa okozott kár egy része megtérült.

A Kőszegi Rendőrkapitányság a 29 éves budapesti férfi ellen folytatott eljárást befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségre.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet a webáruházakkal összefüggő csalások kapcsán:

Vannak olyan weboldalak, amelyek valóban áruk eladásával foglalkoznak, azonban a megrendelt cikk helyett silányabb minőségű termék érkezik, vagy egyáltalán nem is kap semmit a vásárló. Előfordul azonban az is, hogy egy webáruház pusztán adathalász oldal. Ezek a portálok többek között arról ismerhetők fel, hogy hosszú kiszállítási idővel dolgoznak, és kizárólag kártyás fizetésre adnak lehetőséget. Arra is csak úgy, ha a vevők előre fizetnek. Általában a webbolt, illetve annak üzemeltetői azonosíthatatlanok, nem adnak meg telefonos elérhetőséget, és nem tüntetik fel a székhelyüket sem.

Ne feledjék, a legfontosabb az online vásárlások esetén is az óvatosság és a tudatosság!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére. Az ilyen bűncselekmények megelőzéséről hasznos információk, aktualitások, tanácsok a KiberPajzs oldalán találhatók.