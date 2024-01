A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei nem győzik hangsúlyozni a gyorshajtás veszélyeit. Egy autóst a celldömölki egyenruhások mértek be kedden Kenyeriben: a megengedett 50 helyett 106 km/h sebességgel haladt. A járőrök megállították, 169 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, a jármű vezetője hat előéleti pontot is kapott. Zsédeny belterületén két autós is jelentősen átlépte a megengedett sebességhatárt, egyikük 102 km/h-val, a másik pedig 99 km/h-val haladt. Simaságon 97 km/ h-val, Nagysimonyiban 99 km/h-val rögzítette a gyorshajtást a traffipax. Mind a négy esetben 117 000 forint közigazgatási bírság jár az üzemben tartóknak. A Vas Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendszeresen felhívja a közlekedők figyelmét a sebességtúllépés veszélyeire.