Télies időre ébredtünk pénteken Vas vármegyében. A nap további részében is számíthatunk csapadékra, éjszaka pedig fagyra, ezért is fokozott óvaosságra inti a közlekedőket a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Oldala. - Figyeljetek a kerékpárral közlekedőkre, ha leparkoltok, mindig használjátok a visszapillantó tükröt mielőtt kiszálltok az autóból , győződjetek meg róla, hogy nem érkezik mögöttetek másik jármű! A téli gumi, a tisztított szélvédő, a megfelelő ablaktisztító folyadék, páramentesítő használata alapvető fontosságú a téli időszakban! Rossz látási körülmények között a zebrákat is fokozott óvatossággal közelítsétek meg - írják.