Az elsőfokú ítélet szerint az 54 éves férfi és 84 éves édesanyja kettesben éltek egy téti házban. Ebben a városban élt a sértett 60 éves lánya is, aki 2019 novemberétől nagy összegű ápolási díjat kapott anyja ápolására. Az idős nő szellemi és fizikai állapota folyamatosan romlott, 2020. év elejére már képtelen volt saját magát ellátni. Lakókörnyezete rendkívül elhanyagolt és koszos volt. Az alkoholizáló életmódot folytató testvérek nem gondoskodtak az ágyhoz kötött, nehezen kommunikáló édesanyjuk tisztántartásáról. Folyadékot és élelmet is ritkán adtak neki, a gyógyszerek adagolása is elmaradt - számolt be a sokkoló esetről a kisalfold.hu.

Az asszony lánya 2020. június 29-én észlelte, hogy édesanyja egyre rosszabbul van, azonban csak másnap szólt a házi betegápolónak, aki értesítette a mentőket. Az idős sértettet kórházba szállították, de néhány nap múlva meghalt. A halálát a súlyos fokú kiszáradás idézte elő. Megfelelő gondoskodással elkerülhető lett volna az elvesztése.

A Győri Törvényszék a vádlottakat védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 10-10 év fegyházbüntetésre, 10-10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A határozat ellen az ügyész a minősítés megváltoztatása és a büntetések súlyosítása érdekében, míg a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a testvérek rendkívüli lelki és testi gyötrelmet okoztak édesanyjuknak, ezért cselekményük különös kegyetlenséggel elkövetettnek is minősül. A vádlottak mind az erkölcsi, mind a jogi normákon alapuló gondozási kötelezettségüket durván megszegték, ami kirívó embertelenséget mutat, ezért szigorúbb büntetést kell kiszabni velük szemben.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.