Vigyázzunk a zsarolóvírusokkal!

Eddy Willems az informatikai biztonság és a rosszindulatú programok jól ismert szakértője. Három iparági szervezet igazgatósági tagja, valamint a G DATA biztonsági szakembere, a kutatás fő szakértője. Véleménye szerint 2024-ben a mobileszközöket célzó fenyegetések köre szélesebbé és veszélyesebbé válik. A fejlett rosszindulatú programoktól a bonyolult adathalászrendszerekig sokféle a kockázat. A kiberbűnözők kihasználják a mobil operációs rendszerek és alkalmazások sebezhetőségét, ami az adatszivárgások számának növekedését eredményezi.

2024-ben az agresszívabb mobil-zsarolóvírusok számának növekedése várható. A zsarolóvírus egy kártékony szoftver, ami titkosítja a számítógép és mobil eszközök fájljait, majd váltságdíjat követel a feloldásukért. A szoftver általában meghatároz egy fizetési határidőt, és ha az lejár, a feloldásért fizetendő összeg növekszik. Az áldozatok pedig van, hogy fizetnek, különben az adataik véglegesen elérhetetlenné válhatnak.

A mesterséges intelligencia rosszra is használható

2023-ban a mesterséges intelligencia vitathatatlan áttörést ért el, 2024-ben pedig további fejlődés várható. A kiberbűnözők kihasználják a mesterséges intelligencia előnyeit, így az adathalász-e-mailek egyre nehezebben észlelhetők, és ennek következtében hatékonyabbak. A hangklónozás és a hamisított (deepfake) videók fejlesztései a rosszindulatú szereplők érdeklődését is felkeltették. 2024-ben több olyan esetre számítunk, amikor a kiberbűnözők igénybe veszik a mesterséges intelligencia segítségét, különösen olyan támadások esetén, amely meghatározott személyeket céloz meg.

Például előfordulhatnak „sokkhívások”, amikor a hívó MI-alapú hangtechnológiát használva családtagnak vagy hivatalos entitásnak adja ki magát, hogy személyes adatokat nyerjen ki. Noha ez jelentős felkészülést és időt igényel a kiberbűnözőktől, sajnos magas hozammal jár, mivel lehetővé teszi, hogy hatékonyan használják ki áldozataik érzelmeit.

Bárhol felbukkanhatnak a kiberbűnözés

A sportrajongók már várják 2024 nyarát olyan eseményekkel, mint a párizsi nyári olimpiai játékok és a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság. Azonban a hackerek radarján is szerepelnek ugyanezek. Jelentős mennyiségű támadásra kell számítani a nyáron, beleértve a DdoS-támadásokat, a hivatalos webhelyek offline állapotba kerülését vagy az alternatív üzenetek megjelenítését. Az amerikai előválasztások és az európai parlamenti választások valószínűleg hasonlóképpen jelentős kiberaktivitást generálnak, különösen, ami a félretájékoztatást illeti. Szemléletes példa erre az a hamis telefonos kampány, amelynek során Biden amerikai elnök meghamisított hangján próbálják meg a bűnözők lebeszélni a demokrata szavazókat, hogy részt vegyenek a szavazáson.

A fizikai háborúk digitális következményei

Az Ukrajna elleni orosz invázió az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb katonai konfliktusa a nyugati világban, és a fizikai támadások mellett jelentős kiberháború is zajlik. Sajnálatos módon a digitális áldozatok közé tartoznak a konfliktusban közvetlenül nem érintett szervezetek is, például olyan nemzetközi vállalatok, amelyek irodái vagy gyárai Ukrajnában vannak. Amíg a konfliktus fennáll, az ilyen jellegű járulékos károk elkerülhetetlenek. Hasonló problémák figyelhetők meg a világ más konfliktusaiban és háborúiban is, és szembesülünk azzal, hogy a „kiberfegyverek” általában nem sokat törődnek a határokkal vagy a nemzetekkel.