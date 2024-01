Több tucatnyi kéménytűzhöz riasztották a vármegye tűzoltóit az év első hónapjaiban. Január 9-én például Jákon a Berzsenyi Dániel utcában kapott lángra a lerakódott korom, rá tizenegy napra egy simasági házon a megrepedt kémény okozott gondot. Február elején a viharos szél következtében folytatódtak a kéménytüzek: Jákfán vegyes tüzelésű kazánhoz csatlakoztatott kéményben lerakódott égéstermék gyulladt be, cserépkályha mellett lévő tűzifa gyulladt ki egy büki ingatlanban, és többek között lángok csaptak fel egy szombathelyi ház kéményéből is.

Veszélyben volt a veszélyes anyag

Január 12-én egy szentgotthárdi üzemben csaptak fel a lángok. A több mint ezerötszáz négyzetméteres csarnok füsttel telítődött, ami nehezítette a tűz helyének, illetve kiterjedésének meghatározását. Ebből adódóan, illetve mivel egy veszélyeshulladék-tároló is volt a közelben, kettes kiemelt riasztási fokozatnak megfelelően az esethez Szentgotthárdról, Körmendről, Szombathelyről is érkeztek hivatásos tűzoltók, valamint a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a Zala vármegyei Katasztrófavédelmi Mobil Labor is a helyszínre vonult. A tűzoltók a felderítés során megállapították, hogy a porsilóban lerakódott fémpor gyulladt be, és égett mintegy hat-nyolc négyzetméternyi területen. Az egységek három vízsugárral eloltották a lángokat, majd átszellőztették a csarnokot. A mobil labor mérései alapján veszélyes anyag nem került a levegőbe. Az eset során senki nem sérült meg.

Tragikus lakástűz Bajánsenyén

2023. első negyedévében összesen 51 lakástűz keletkezett Vas vármegyében. Ezek eloltásához összesen 13 órára volt szüksége a tűzoltóknak, az égő épületekhez 99 tűzoltójármű vonult. A három hónap alatt összesen 181 négyzetméternyi épített terület égett le. A legnagyobb tűz Kőszegen volt március 13-án, a Lékai úton. A lakók még a szombathelyi hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet, ahonnan két propánbutángáz-palackot is kivittek, ezeket nem érte hőhatás. A tűzoltók több vízsugárral akadályozták meg, hogy a lángok átterjedjenek a tetőről a családi ház többi részére. Családi ház egyik helyiségében keletkezett tűz Kenyeriben 2023. március 18-án, a sárvári hivatásos, pápoci és kenyeri önkéntes tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Az egység ezt követően hőkamerával vizsgálta át a lakóingatlant, ami a tűz következtében lakhatatlanná vált. Június elején nem sokkal éjfél előtt kigyulladt egy nyolcvan négyzetméteres családi ház konyhája a vas vármegyei Bajánsenyén, az Arany János utcában. Az esethez riasztott tűzoltók hamar megfékezték a lángokat a sűrű füsttel telítődött épületben. A lakás egyik helyiségében egy embert találtak, akinek az életén a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már segíteni.

Javításra váró cipők váltak a tűz martalékává

A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a cipőjavító műhelyként használt melléképületben keletkezett tűz lángjait június 10-én, a szombathelyi Sárosi Gyula utcában. Az egységek légzőkészülékben, két vízsugár fedezete mellett a melléképületbe behatoltak, ahol hetven négyzetméteren berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók áramtalanították az épületet, a tűz által érintett területről egy propán-butángáz-palackot és egy szén-dioxid palackot hoztak ki, amelyeket nem ért hőhatás. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy a melléképület tetejére napelemek voltak telepítve.