Simogatási kísérletünkre nem nagyon reagál, továbbra is gazdáját figyeli teljes koncentrációval. A rendőrség munkatársai megosztják velünk, hogy Dorisz inkább az a tettre kész típus, folyton keresi az aktivitást, mindig várja, hogy történjen valami, nagyon aktív típus. Épp ezért van, hogy a simogatást idegen emberektől nem igényli, inkább a tenni akarás nála a prioritás. Ennek ellenére lazítani is szokott, a megszokott pihenőhelyén. A nyomkövető gyakorlatok nagyrészt a kapitányság területén zajlanak, ezt a helyet ő a munkával társítja. – meséli a törzszászlós.

Már az első pillanatokban feltűnt, hogy milyen erős kapocs van Csizmazia Tamás és Dorisz között. A rendőrkutya fáradhatatlan koncentrációval figyeli gazdáját, várja a jelet, az utasítást, a feladatot. Tamás kifejti, hogy Dorisz a teljesítés után számít a jutalomra, a dicséretre, pozitív megerősítéssel lehet befolyásolni a viselkedését, így érdemes tanítani. A kutyakiképzés alapja, hogy érdekelté tegyük a tőle kért feladat teljesítésében. Illetve társas lényként kötődik az emberekhez, de mindig van egy személy, akihez a legjobban, ebben az esetben ez ő, mivel az újdonsült rendőrkutyát kiskorától kezdve neveli és képezi.

- Dorisz kettő és fél éves, 2 hónapos kora óta tart nevelése és a kiképzése. Különböző forrásokból kerülnek a rendőrséghez kutyák – van, hogy tenyésztőktől, Doriszt saját magam vásároltam kölyökként, magam neveltem és képeztem otthon egészen addig a pontig, amíg egy alkalmassági tesztre nem volt lehetőség a rendőrségen. - meséli. Nem lepődünk meg, amikor megtudjuk Csizmazia Tamás civilként kutyakiképző iskolát is vezet, így pontosan tudta, hogyan készítse fel Doriszt a rá váró feladatokra.

Hogyan lesz rendőrkutya?

Első lépésként egy több lépcsős felmérőre kerül sor, ennek feladatait az ORFK Kutyakiképző Központja határozza meg. A munkaképességét vizsgálják, az ösztönöket tesztelik, az idegrendszerét, a másik lépcső pedig a fizikai állapot felmérése. Ez még csak a beugró ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhesse a kutya a kiképző tanfolyamát.

Dorisz is ezt az utat járta be, megfelelt a teszten és jöhetett a tanfolyam. Csizmazia Tamás elmondja, két területre osztható a rendőrkutyák szolgálata: közrendvédelmi és bűnügyi feladatokra. A bűnügyi területen történik a nyomkövetés, a kábítószer keresés, a tetemkeresés, a személykeresés. A közrendvédelemnél a fizikai erejüket veszik igénybe – ilyenek a járőrkutyák, az általános rendőrkutyák, az őrző-védő feladatokra szakosodott kutyák. Jó példa erre, ha valaki ellenáll egy igazoltatás során, abban az esetben bevethető a négylábú segítség. Dorisz erre is ki van képezve, de elsősorban bűnügyi területen dolgozik. Neki a nyomkövetés a szakterülete, az a feladata, hogy egy adott ember szagát – elkülönítve a környezet összes többi szagtényezőjétől – követni tudja. Elkezdték a felkészítését egy „másodszakmára” is, ez a drogkeresés. Ha egy kutya nagyon alkalmas, akkor elbír még egy szakterületet, mert egyszerűen képes arra, hogy szétválassza a kettőt, nem keveri össze egyiket a másikkal. Ez is egy újabb szaktanfolyamot igényel és az ORFK oktatóitól kapja majd meg a minősítést.

A tanfolyamot egy vizsga követi, amit Dorisznak is teljesítenie kellett a szolgálatba álláshoz. Felmérik a kereső és az őrző-védő képességét, van ügyességi feladat és fegyelmező munka is. Utóbbinál ütközik ki leginkább a kutya irányíthatósága és kapcsolata az emberrel. - Fontos, ha én mondok valamit, abban ő érdekelt legyen. Úgy érem ezt el, hogy az ösztöneire és a szükségleteire építkezem, azaz étellel, a zsákmányszerző ösztön kielégítésével játék formájában. - taglalja, majd megmutatja a zsebében lévő játékot, amire Dorisz valóban izgatottan reagál.

- A kutyák ragadozók és nyitott genetikai programmal születnek, nem születik velük zsákmánykép. Ez azt jelenti, hogy formálhatók, el lehet hitetni velük, hogy vadászat megtörténik akkor is, ha egy labda vagy egy rongy a zsákmány, ők így is ki tudják élni az ösztöneiket. Fel kell kínálnom valamit, amit csak közvetett módon tud megszerezni, azaz csak akkor, ha megtesz valamit érte. A nyomkövetést úgy kezdtük el, hogy engem kellett megkeresni, hiányérzetet keltettem benne. Máshogy nem tudta megoldani, csak a kis orra által, amit ösztönösen használ. - osztja meg velünk.

Nagyon érdekelt, hogyan zajlik a közös munka ember és állat között, de legfőképp az, hogyan alakul ki ennyire szoros kötelék. A törzszászlós kiemeli, hogy nem csak eszközként fogja fel Dorisz létezését, hanem társként tekint rá és fordítva is így működik a dolog. A kötelékért az embernek kell tennie, a kutya egy más tudati szinten létezik. - Valószínűleg fogalma sincs arról, hogy a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon ülünk és itt szolgálati feladatot lát el – viccelődik. -

Nekem azt kell elérnem, hogy ne legyen nálam fontosabb, mivel általam hozzájut azokhoz az erőforrásokhoz, amik nélkülözhetetlenek az életéből. Például a társ, az étel, a zsákmány. Mint ahogy az informatikus tudja, mihez milyen programot írjon, nekem is tudnom kell mit kell tennem, hogyan kell kommunikálnom a kutyával, hogy létrejöjjön ez a kötelék. Olyan ez mint egy kirakós, megoldja az egyes feladványokat és a végén összeáll a kép, kialakul a nyomkövető szakma. Amit egy darabig, mi emberek irányítunk, aztán Dorisz veszi át a stafétát – egész egyszerűen azért, mert nincsenek meg az ember érzékszervei ahhoz, amit ő tud. Gyakorlatilag egy kölcsönös és folyamatos interakció ez az ember és a kutya között. - taglalja Csizmazia Zoltán. És a kapcsolat nagyon is jól működik, Dorisznak már hat éles bevetése volt – betörések, embercsempészt is keresett és rablásnál is volt. Egyik esetnél egy bőröndöt lopott el az elkövető a házból, melyet az erdő mélyén rejtett el, viszont Doriszt nem tudta becsapni, a rendőrkutya megtalálta a ellopott bőröndöt az erdő mélyén, erről DNS mintát véve pedig már könnyen eljut a rendőrség a tetteshez.

Azt gondolnánk, az ilyen képességgel rendelkező kutyák valamilyen speciális ellátást igényelnek, de nem. Ha olyan feladatot kap, ami sok energiát igényel, akkor magasabb kalória tartalmú étellel kell jutalmazni Doriszt, imádja a hústeleket, nagy kedvence a lazac. 9 éves koráig lehet szolgálatban, utána nyugdíjba mehet, vagy új „jogosítványra” van szüksége állatorvos és szakoktató ajánlásával, amit évente újítani kell. Majd másfél órát beszélgetünk Csizmazia Tamással, Dorisz közben megnyugszik és pihenésre kapcsol. A beszélgetés végén elindulunk a kapitányság épületében és újra látni a szemében a tenni akarást, az energiát. Dorisz mostantól a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság tagjaként hozzájárul ahhoz, hogy a megye lakói nagyobb biztonságban élhessék a mindennapjaikat. Ezúton is köszönjük ezt és hosszú, biztonságos szolgálatot kívánunk neki!