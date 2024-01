Szilveszter napján 204 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek közül 143 eset igényelt tűzoltói beavatkozást. Tűz miatt 70 alkalommal, 73 esetben pedig balesethez hívták a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-vel.

Dóka Imre őrnagy a közleményben kiemelte: az év utolsó napján hárman is meghaltak lakástűzben. A főváros IX. kerületében egy Thaly Kálmán utcai társasházi lakásban, a Tolna vármegyei Pálfán egy ikerház földszinti lakrészében, illetve a Pest vármegyei Zsámbokon egy családi házban keletkezett tüzekben egy-egy ember vesztette életét.

A tájékoztatás szerint tűzijátékok, petárdák, pirotechnikai eszközök miatt 34 tűz keletkezett, nyolc esetben épülettüzekhez, huszonnégy esetben pedig meggyulladt növényzethez, kigyulladt kukákhoz riasztották a tűzoltókat.

Budapest XV. kerületében a Mézeskalács téren egy tízemeletes társasház földszintjén gyulladt ki egy műanyag szeméttároló, a győri Eszperantó úton egy elhasznált tűzijáték égett és izzott egy szeméttároló konténer mellett. Szintén Győrben a használaton kívüli Rába étterem épületében két négyzetméteren okozott tüzet tűzijáték.

Sárváron a Deák Ferenc utcában egy tízemeletes társasház egyik hetedik emeleti lakásának ablakán csapódott be tűzijáték, a miatta keletkezett tüzet a lakók eloltották. Kiskunhalason a Vezér utcában egy lakóház teraszának tetejére dobott petárda miatt olvadt meg kissé a tető.

A debreceni Kossuth utcában tűzijáték-telep égett egy kuka mellett, a csongrádi Fő utcában elhasznált pirotechnikai eszközök égő doboza és csomagolása adott munkát a tűzoltóknak.

A szegedi Csanádi utcában petárdázás miatt gyulladt meg az összehordott szemét, a jászberényi Kossuth utcában egy üzlet udvarán levő papírhulladékra dobott petárda miatt keletkezett tűz.

A szóvivő azt is közölte: a főváros X. kerületében a Kozma utcai temetőben vasárnapra virradó éjszaka a szorosan egymás mellé épített virágos standok égtek mintegy kétszáz négyzetméteren.

Dóka Imre jelezte: vasárnap hajnalban Dunaharasztiban a Honvéd utcában egy száz négyzetméteres családi ház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. Napközben Ádándon a Béke utcában ágyban dohányzás miatt keletkezett tűz egy kétszintes családi házban, amely lakhatatlanná vált, és hat ember elszállásolását kellett megoldani. Szintén lakhatatlanná vált egy tiszakóródi családi ház, amelynek egyik szobája valószínűleg a cserépkályhából kipattanó szikra miatt égett ki.

Állatmentések is adtak munkát a tűzoltóknak: Törökszentmiklóson a Vadai Ferenc utcában kovácsoltvas kerítésbe szorult egy kutya, Bajóton a Kossuth Lajos utcában pedig egy kútba esett kutyát kellett kimenteni.

A 403-as úton Nyírturánál egy turistabusz szakította át a szalagkorlátot, és borult árokba, a jármű 35 utasából csak egy embert kellett a mentőknek kórházba vinni. Nyírmeggyes és Mátészalka között a 471-es út 69-es kilométerszelvényénél két órán belül két autó is árokba borult - tette hozzá Dóka Imre.

(MTI)