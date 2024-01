A rendőröket is meglepte az a brutális és kegyetlen elkövetési mód, amit az elkövetők a rablás során a sértettel szemben alkalmaztak, és ami egyáltalán nem jellemző Vas vármegyére. - A Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya két személy ellen folytat büntetőeljárást jelentős értékre elkövetett rablás bűntett elkövetése miatt – osztotta meg a részleteket Kárász Ferenc r. őrnagy, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Bűnüldözési Alosztályának megbízott vezetője a szerda délelőtti sajtótájékoztatón.

Ütlegelték a sértettet, sokkolót is használtak

Megtudtuk: az elkövetők 2023 nyarán Sében az egyik családi házba a nyitott teraszajtón keresztül jutottak be, felmentek az emeletre, ahol az egyedül élő, alvó sértettet ököllel ütlegelni kezdték, sokkolót is használtak. A 60 év körüli nő lábait összekötözték, miközben ékszerei és készpénze átadását követelték. A sértett eleget tett a követelésnek, a házban lévő nagyértékű ékszert és készpénzt átadta az elkövetőknek, akik ezután sietve távoztak. Kárász Ferenctől megtudtuk azt is: az elkövetők megalapozottan gyanúsíthatók azzal is, hogy 2023. december elején ugyanebbe a séi házba a bejárati ajtót betörve, erőszakos módon behatoltak, majd a nappaliban lévő sértettet ököllel és baseball ütővel ütlegelték, miközben az ékszerek átadását követelték tőle. Ezúttal kezeit ragasztószalaggal kötözték össze, úgy bántalmazták. A sértett ismét eleget tett a követelésnek.

Széleskörű és alapos nyomozás zajlott

- Mindkét bűncselekmény elkövetését követően a kollégáim azonnal elkezdték a szükséges intézkedéseket. A széleskörű és alapos, mindenre kiterjedő nyomozás eredményeképpen felderítésre került a két feltételezett elkövető – tájékoztatott Kárász Ferenc. Egy 25 éves férfit január 7-én a késő esti órákban a Terrorelhárítási Központ (TEK) bevetési egységei az M86-os autóúton Szombathely területén fogtak el. A másik, 30 éves elkövető ellen elfogató parancsot adtak ki, ami alapján január 8-án a késő délutáni órákban a Készenléti Rendőrség Szombathelyi Bevetési Alosztályának járőrei és a Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársai elfogták.