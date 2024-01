A lakástüzekben 83 ember vesztette életét, 9 emberrel kevesebb, mint 2022-ben. Átlagosan négynaponta követelt áldozatot lakástűz. Decemberben volt a legtöbb tragikus kimenetelű eset, abban a hónapban 16-an vesztették életüket. Júniusban egy ember halt meg ilyen lakástűz következtében. A kigyulladt lakóházakban 553 ember sérült meg, 82-vel kevesebb, mint egy évvel korábban, többségük a belélegzett füst miatt. A lakástüzek eloltásához 12 655 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltóknak összesen 4 392 órára volt szükségük az oltáshoz. A leghosszabb beavatkozás 18 órán át tartott: április 6-án egy 350 négyzetméteres, nádfedelű családi ház égett Kápolnásnyéken. 40 tűzoltó 9 járművel akadályozta meg, hogy a lángok a szomszédos istállóra és garázsra átterjedjenek.

2023-ban 696 lakóépület vált tűz miatt lakhatatlanná, ezekből 2031 embernek kellett kiköltöznie. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 309 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A leggyakrabban elektromos probléma, nyílt láng használata, a fűtési rendszer hibája, főzés, dohányzás, egyes esetekben pedig avar- vagy szemétégetés vezetett tűzhöz. 155 lakóház tüzénél merült fel a szándékos gyújtogatás gyanúja. A legtöbbször a konyhában (1209), kéményben (749), illetve hálóban (640) csaptak fel a lángok.

A 6453 tűzzel érintett ingatlan közül csak 16-ban volt füstérzékelő, ami az esetek 0,2 százaléka. Ahol volt ilyen készülék, ott nem történt tragédia, nem sérült meg senki, hiszen a füstérzékelő már a tűz kezdeti fázisában jelzett. A nagyobb tüzek megelőzésének a legjobb módja, ha otthonra füstérzékelőt vásárolunk, amely a tűz keletkezésekor jelez, amikor még van idő cselekedni.

2023-ban 1132-szer riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, 102-vel kevesebbszer, mint 2022-ben. 261 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 56-tal többen, mint egy éve. Az év során 15 ember vesztette életét a mérgező gáz miatt, néggyel kevesebben, mint tavaly. Az érintett ingatlanok 85 százalékában volt szén-monoxid-érzékelő.

Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Bármilyen nyílt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek, vagy vizet melegítenek vele. Decemberben több olyan eset is történt, ahol gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid. A kémény szabálytalan műszaki kialakítása, vagy elhanyagolt állapota is hozzájárulhat ahhoz, hogy szén-monoxid keletkezzen. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, a kémény ellenőrzéséről, és érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni.