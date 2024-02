Öt férfit tartóztattak le Burgenlandban, akik feltehetően mind tagjai voltak a Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban tevékenykedő drogbandával. Egy 26 éves bécsi férfinél egy 50 tőből álló kannabisz ültetvényt is lefoglaltak a rendőrök. A másik négy férfi még tavaly decemberben került rendőrkézre. Egy 19, egy 20 és egy 21 éves osztrák férfit, valamint egy 25 éves lengyel állampolgárt az alsó-ausztriai Bruck an der Leitha egyik kerületében kapták el - adta hírül a burgenland.orf.at.

A gyanúsítottak ellen Neusiedl am See kerületi rendőrkapitányság és a Bruck an der Leitha-i rendőrség nyomozói indítottak nyomozást. Eddig bebizonyosodott, hogy a férfiak több mint 70 kilogramm kannabiszt és négy kiló kokaint birtokoltak, de a rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás még folyamatban van.