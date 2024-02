Az autót vezető 60 év körüli férfi kiszállt, hogy a forgalmas úton fekvő őzet lehúzza az útról, hogy nehogy újabb baleset történjen, majd ezután szólt a vele lévő élettársának, hogy nagyon rosszul érzi magát. Néhány pillanattal ezután a férfi összeesett az út szélén.

A sofőr fékezett, de már nem tudta elkerülni az ütközést, elütött egy őzet

Fotó: Horváth Balázs

Az esetet látva több arra járó autós is azonnal megállt, és egy szabadnapos tűzoltó is, akik hívták a segélyhívót és megpróbáltak addig is a bajban lévő férfinak segíteni. Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a szívrohamot kapott férfi szíve megállt, de szerencsére sikerült újraéleszteni, majd a mentők stabilizálták az állapotát és a szombathelyi kórházba szállították.

Úgy tudjuk, hogy a férfi már a hétvégén is rosszul volt, de mivel jobban lett, ezért nem ment orvoshoz.

A baleset következtében az elütött őz elpusztult, vadász szállította el a helyszínről.