A Körmendi Rendvédelmi Technikum első éves hallgatói közül néhányan kibocsátó iskolájukba, Kaposvárra, az Eötvös Loránd Műszaki Technikumba látogattak - tudatta a police.hu. A körmendi hallgatók a végzős diákoknak tartottak toborzó előadást. Az érdeklődők felvilágosítást kaphattak a fizikai-, pszichológiai-, és egészségügyi felvételi követelményeiről, és a felvételi pontszámításról.

A diákok betekintést nyerhettek a rájuk váró gyakorlati képzésekbe is. A rendőrség állásajánlatai, a munkakörök betöltéséhez tartozó alkalmassági feltételek a karrier.police.hu oldalon is elérhetőek. A rendőri hivatás iránt érdeklődők bővebb információt A Legyél Te is rendőr oldalon találhatnak.