Három gyermeküket összekészítették az óvodába, miközben a kisfiú egy szál pelenkában a parkettán, takaró nélkül feküdt órák óta holtan, rá sem néztek – ezt is felidézte vádbeszédében Vassné dr. Szele Adrienn, a Vas Vármegyei Főügyészség csoportvezető főügyésze, aki szerint a tudatos éheztetéssel az emberölés különös kegyetlenséggel történt. Kitért ara is, az elsőrendű vádlott elhatározta, nem törődik a fiúval, nem ad neki enni. A szülők végignézték, ahogy gyermekük testileg, lelkileg elsorvad, nem vitték orvoshoz, miközben felismerték, hogy ebbe bele is halhat

– Bárcsak megdögölnél! – ezt is mondta többször a nő a két és fél éves fiúnak, aki halálakor mindössze nyolc kilót nyomott. A kicsi fejlődési rendellenességgel küzdött.

A családban a gondok feltehetően az ötödik gyermek megszületése után kezdődtek, majd ismét teherbe esett a nő, az pedig megviselte. Mátét büntetésből többször, több órára az udvaron lévő műhelybe zárták, volt, hogy oda piszkavasra akasztva vitte ki az apja.

Többi gyermeküket is veszélyeztették: szobájukat lánccal zárták, a falon emberi ürüléket és ételmaradékot is találtak. A ház kívül-belül elhanyagolt volt. A kutyámat se vinném oda – fogalmazott a főügyész. Szólt arról is, a szülők ügyeltek arra, hogy a védőnőnek, az óvónőknek, a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak mindebből ne tűnjön fel semmi.

Védence beismerő vallomását és kóros elmeállapotát is vegye figyelembe enyhítő körülményként a bíróság – kérte az elsőrendű vádlott kirendelt védőügyvédje perbeszédében. A másodrendű vádlott ügyvédje arra utalt: a kisfiú halála előtt többen többször „megkongatták a vészharangot”. 2021 nyarán Máté kezelése után a szombathelyi kórházból jelezték az illetékesek felé: bántalmazhatják a fiút. A gyógytornásza novemberben szólt a gyerek alultápláltsága miatt a védőnőnek. Az ügyvéd rámutatott: január 13-án a gyermekjóléti szolgálat munkatársai látogatást tettek a családnál, mégsem észlelték, hogy komoly gond van. Az apa családfenntartóként napi 12 órát dolgozott – erre is hivatkozott, amikor kérte: a férfi bűnösségét „csak” az emberölési vádban állapítsa meg a bíróság.

– Nagyon sajnálom – az utolsó szó jogán ennyit közölt az elsőrendű vádlott, a férfi nem kívánt nyilatkozni.

A szünet után dr. Rácz József tanácsvezető bíró ismertette az elsőfokú ítéletet. Indokolásában elhangzott: megállapítható a különös kegyetlenség, hiszen (a vádlottak) legalább négy hónapon keresztül éheztették a sértettet. A büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként említette a cselekmény tárgyi súlyának kiemelkedő, erkölcsileg is elítélendő mivoltát. Enyhítő körülményként a büntetlen előélet és a beismerés hangzott el. A családsegítő szolgálat munkatársai részéről a kellő gondosság hiányát rendkívül csekély mértékben vette figyelembe enyhítő körülményként a bíróság. Az ítélet nem jogerős, az ügyvédek már jelezték fellebbezési szándékukat, a főügyész él a háromnapos gondolkodási idő lehetőségével.