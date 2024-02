Bűnösnek mondta ki egyrendbeli emberölés bűntette és négy rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mindkét vádlottat a Szombathelyi Törvényszék pénteken. Az első rendű vádlottat - a gyermek édesanyját - 18 év, az édesapát 16 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték, feltételes szabadságra nem bocsáthatók. Végleges hatállyal eltiltották őket minden olyan foglalkozás gyakorlásától is, ahol 18 év alatti személy nevelését, felügyeletét, gyógykezelését végeznék, illetve 18. életévét be nem töltött személlyel hatalmi vagy befolyásolási viszonyban állnának. Szülői felügyeleti jogukat ugyancsak elvették valamennyi gyermekük vonatkozásában és tíz évig a közügyektől is eltiltották mindkettőjüket.