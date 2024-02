Kedden délután a csúcsforgalomban torlódott a kocsisor Söpte felől Szombathely irányába, amikor egy Audi vezetője későn vette észre az előtte lassító járműveket és a sor végén lévő Renault személyautó hátuljának ütközött. Az Audi összetolta a sort, az előtte lévő Renault-t egy Volkswagennek lökte, ami pedig egy Skodának ütközött. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni.

A csúcsforgalomban a Söpte felé vezető utat Szombathely határában egy megkülönböztető jelzéssel, az úton keresztben álló rendőrautó zárta le, a rendőrök bójákkal is lezárták a körforgalomból kivezető utat, illetve két rendőr is láthatósági mellényben mutatta, hogy merre kell továbbhaladni. A teljesen egyértelmű és látható útlezárás ellenére több autós is volt, akik a fentiek ellenére megpróbáltak behajtani a lezárt útra, és ehhez a legkülönfélébb és legszabálytalanabb eszközöket is bevetették. Többen forgalommal szemben, a határozott rendőri utasítás ellenére próbáltak behajtani - kevés sikerrel, ők alapos szóbeli dorgálás után folytathatták az útjukat - természetesen nem a lezárt úton.