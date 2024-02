A találkozó első mozzanataként a felek részletesen bemutatták az általuk képviselt szervezetet, annak felépítését és tevékenységét. Szóltak az eddigi közös együttműködésekről, gyakorlatokról, képzésekről, rendezvényekről, projektekről, valamint az elmúlt év káreseményeinél történő beavatkozások tendenciáiról. A burgenlandi vezetők beszámoltak az elmúlt időszak technikai fejlesztéseiről, az oktatási rendszer megújításról, a leendő katasztrófavédelmi raktárbázisok kialakításról, a fejlődés irányáról.

Ezt követően átbeszélték a szakmai jellegű kapcsolódási pontokat, azokat a lehetséges eseményeket, amelyen közös szerepvállalásban tudnak dolgozni a jövőben is. Ilyen helyszín többek között az a BrandHáz képzési központ is, ahol évről-évre magyar tűzoltók is látogatást tettek és modern körülmények között szereztek gyakorlati tapasztalatokat. Ezeket a gyakorlati képzéseket a jövőben is szorgalmazni fogják. Vasi tűzoltók az idei esztendőben két alkalommal is részt vesznek majd az eisenstadti képzéseken.

A találkozó végén a mind az osztrák, mind pedig a magyar fél biztosította a másikat arról a támogatásról és partnerségről, ami az elmúlt években is végigkísérte a közös együttműködésüket. A tapasztalatok megosztása a jövőben is kiemelt közös célként fogalmazódott meg és megegyeztek a ciklusos rendszeres találkozókról.