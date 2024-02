A Körmendi Rendvédelmi Technikum kibocsátó ünnepségén a csapatzászló bevonulása, az elöljáró fogadása és a Himnusz után a tiszthelyettesek fogadalomtételére került sor. Az eskü szövegét Horváth Flórián rendőr őrmester olvasta elő a végzősöknek, akik 14 éves koruk óta civil rendészeti pályaorientációs oktatásban részesültek, és most egy másfél éves képzés lezárásaként tették le az esküt.

Beszédet mondott dr. Markó Attila rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti helyettese. Elhangzott, hogy a rendőrségnél az utóbbi évek korszerűsítései új munkakörülményeket teremtettek. Megújult a járműpark, új fegyverzeti eszközöket kapott az állomány, amelyek könnyebbé és biztonságosabbá teszik a szolgálat ellátását. -Új kihívások is megjelentek, így például a migráció kezelése vagy a közrendvédelemben a tömegkezelési és rendezvénybiztosítási műveletek. Ezek mellett idén az európai parlamenti, valamint az önkormányzati választások és az EU soros elnöksége jelentik az aktuális és kiemelt feladatokat. Bízom abban, hogy a végzős tiszthelyettesek tanulmányaik és gyakorlatuk során megismerték a rendőri munka alapjait és tartalmát, és bízom abban is, hogy ezeket el is fogadják. A rendőri munka egyik fontos fokmérője a lakosságtól kapott elismerés. Magyarország rendőrsége kivívta a társadalom elismerését, a Szolgálunk és védünk jelmondat nemcsak egy egyszerű szlogen, hanem a szolgáló rendőrök hitvallása is - mondta a dandártábornok.

A tanulói válaszbeszédet Madár Emőke mondta. A Szózat után - a kibocsátó ünnepség zárásaként - díszmenetre került sor.

A Körmendi Rendvédelmi Technikumban a különböző képzési formák zárásaként már két hasonló ünnepséget tartottak az iskolarendszeren kívüli, közbiztonsági rendőrjárőr képzés résztvevőinek. A tanév hátralévő időszakában közel 90 fő végez még a kétéves szakmai oktatásban és a közbiztonsági területen, így a 2023/2024-es tanévben a Körmenden megszerzett tudás birtokában összesen mintegy 200 frissen végzett tiszthelyettes állt, illetve áll hivatásos szolgálatba.