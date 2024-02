Pénteken leginkább a szeles időjárás adott munkát, de kisebb tűzesetek és egy baleset is tarkította a vármegye tűzoltó egységeinek elmúlt három napját. Két esetben ismét megszólaltak a lakásokban felszerelt szén-monoxid-érzékelő készülékek is, amelyek helyesen jelezve újabb emberéleteket mentettek meg - olvasható a vas.katasztrofavedelem.hu-n.

Légvezetékekre dőlt egy száraz fenyőfa péntek reggel Kőszegen. A fát a kőszegi önkormányzati tűzoltók a vezetékek áramtalanítását követően motoros láncfűrész segítségével feldarabolták. Celldömölkön, a Vasút utcában egy tíz méter magas tuja dőlt az útestre, itt is a helyi önkormányzati egység szüntette meg a forgalmi akadályt. Őriszentpéteren, két fűzfát tört el az erős szél, amelyek veszélyeztették a közlekedést, itt a helyi önkéntes tűzoltók avatkoztak be. Vasváron, a Buja utcában egy melléképületre dőlt akácfát daraboltak fel, illetve távolítottak el a város önkormányzati tűzoltói, Hosszúperesztegen pedig a forgalmat veszélyeztette egy félig kicsavart fa. Tokorcson egy telefonvezetékeket tartó oszlopot tört ketté a szél, csupán a vezetékek tartották, és a gyalogos fogalmat veszélyeztette.

Szombathelyen, egy Győrffy utcai családi házban, a fürdőszobában jelzett a szén-monoxid-érzékelő készülék péntek délután. Az ingatlanban átfolyós vízmelegítő, illetve gázkazán is volt, utóbbi a jelzés idején is működött. A szombathelyi hivatásos tűzoltók rekonstruálták az esetet, és műszereik kimutatták a veszélyes gáz jelenlétét. A mérést a gázszolgáltató szakemberi is megismételték, akik szintén megállapították, hogy helyesen figyelmeztetett az érzékelő. A tűzoltók átszellőztették a házat, a gázszolgáltató szakemberei pedig mind a vízmelegítő, mind pedig a kazán használatát megtiltották. A szén-monoxid-érzékelő jelzésének köszönhetően senki nem sérült meg.

Kora este Káldra, kéménytűzhöz riasztották a sárvári hivatásos tűzoltókat, ahol egy Árpád utcai családi ház kéményében lerakódott korom kapott lángra. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, a tulajdonos eltávolította a kazánból az égésterméket. A tűzoltók felülvizsgálatig megtiltották a kémény használatát. A lakók a fűtést alternatív módon meg tudták oldani, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Szombathelyre, a Nárai utcába riasztották szombaton hajnalban a szombathelyi hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, ahol egy földszinti lakás konyhájában keletkezett tűz. A tűzeset következtében a helyiség ablaka kirobbant. A tűzoltók egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a lángokat, amik nem terjedtek át a lakás többi helyiségére. A tűz keletkezési körülményeinek tisztázására tűzvizsgálati eljárás indult.

A kőszegi mentőállomás vakolatát bontotta meg a szél szombaton délelőtt, ami veszélyeztette az arra közlekedők biztonságát. A helyi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámok segítségével eltávolították a veszélyes vakolatdarabokat, megszüntetve ezzel a veszélyes helyzetet.

A szombati nap sem telt el szén-monoxid-gáz miatti riasztás nélkül. Ez alkalommal a Rákóczi utcában jelzett az érzékelő készülék. A tulajdonos azonnal megkezdte a szellőztetést. A város hivatásos tűzoltóinak műszerei mind a kazán, mind pedig az átfolyós vízmelegítő környezetében kimutatták a gáz jelenlétét, így a gázszolgáltató szakemberei leplombálták azokat és megtiltották használatukat. Lakosságvédelmi intézkedésre ezúttal sem volt szükség.

Frontálisan ütközött két személygépjármű vasárnap este a 8-as számú főúton, Körmend határában. A körmendi hivatásos tűzoltók vonultak a műszaki mentéshez, áramtalanították a kocsikat, illetve közreműködtek azok autómentőre helyezésében.

Televízió kapott lángra tegnap éjszaka Oszkóban, egy Kossuth utcai családi ház egyik szobájában. A tűz következtében az egész épület füsttel telítődött. A körmendi hivatásos és vasvári önkormányzati tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották a helyszínre, akik légzőkészülékben behatoltak az ingatlanba, egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a lángokat, majd átszellőztették az épületet. A tűz a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt át a többi helyiségre. Az egységek egy gázpalackot is kihoztak a házból, de az egy másik helyiségben volt elhelyezve, így nem érte hőhatás. A tűz keletkezésekor a ház tulajdonosa elhagyta az ingatlant, őt a mentők kórházba szállították.