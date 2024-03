Az értekezlet résztvevőit Lakatár Gábor tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes köszöntötte, majd elismeréseket adott át azoknak a kollégáknak, akik kerek születésnapjukat ünnepelték, vagy több évtizede teljesítenek szolgálatot a katasztrófavédelem kötelékében.

Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért 30 év szolgálat után Lengyel Lajos c. tűzoltó alezredesnek, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiemelt főelőadójának.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerő oklevelet, valamint a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója ajándéktárgyat adományozott 50. születésnapja alkalmából Nagy Imre c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Nagy Károly c. tűzoltó zászlósnak, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének, Stampf Ferenc c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, valamint Vámos Károly c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

Az igazgatóhelyettes gratulált az elismerésekhez, köszönetet mondott az évtizedes helytállásért, jó egészséget, hosszú boldog életet, a további munkához pedig kitartást és az eddigiekhez hasonló elhivatottságot kívánt a tűzoltó kollégáknak - olvasható a vas.katasztrofavedelem.hu-n.