Sűrű, tejfehér ködbe borult február 26-án az M7-es autópálya, ami tömegbalesethez vezetett. Sajtóbeszámolók szerint 18-an sérültek meg, egy 70 év körüli férfi pedig szörnyethalt. A ködben 40 jármű rohant egymásba. A kár több tízmillió forint is lehet. Csütörtökön újabb riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Tudósítások szerint a Balatonnál akkora a köd, hogy a víz és az ég látványa gyakorlatilag egybeolvad. Ilyenkor percek alatt képes drasztikusan lecsökkenni az utakon látótávolság, ez pedig megnöveli az ütközések és balesetek kockázatát is. Érdemes megfogadni a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett tanácsait, hogy biztonságban hazaérjünk ködfoltos időben is. „Csökkentsd járműved sebességét! Tarts nagyobb követési távolságot, legalább akkorát amennyivel a jármű halad!” – osztotta meg bejegyzésében a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság javaslatait.

Példaként említik, hogy ha 50 km/h-s sebességgel közlekedünk, a követési távolságnak legalább 50 méternek kell lennie. A rosszabb látási viszonyokban tartózkodjunk az előzéstől – ajánlják még. Javasolt pihenőt is gyakrabban tartani, hiszen a ködös időben nagyobb koncentrációt igényel a vezetés. „Használj ködfényszórót, vagy ha nincs, akkor kapcsold be a tompított fényszórót! A távolsági fényszóró használatát viszont kifejezetten kerüld ilyenkor!” – közölte ezt is a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán. A gépjármű láthatósága elsődleges ilyen időjárási körülmények között. A rendőrség így felhívta arra is a figyelmet, hogy a fényszórókat, az irányjelzőket és a szélvédőt is tartsuk tisztán – eleve nehezített terep a ködben vezetés, hát ha még az ablak is koszos, és alig látunk ki rajta…