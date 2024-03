z életfogytig tartó börtönre ítélt Fritzl ügyében a megfelelő orvosi dokumentumok hiányában a bécsi legfelsőbb bíróság elutasította a feltételes áthelyezésről szóló, Krems városában meghozott januári döntést, és az erre alapuló intézkedés végrehajtását - közölte Ferdinand Schuster, Krems területi bíróságának szóvivője.

Schuster szerint további orvosi és pszichiátriai vizsgálatok szükségesek, hogy bizonyossá váljon, az elkövető már nem jelent veszélyt. Az orvosi vizsgálatok valószínűleg a 88 éves vádlott demenciájára is kiterjednek majd.

Újabb tárgyalásra várhatóan április végén kerül sor Kremsben, de Schuster nem közölte a pontos dátumot. A további orvosi szakvéleménytől függően végrehajthatják Fritzl átszállítását, aki a hagyományos börtönben kérvényezheti majd feltételes szabadlábra helyezését.

Ügyvédje, Astrid Wagner korábbi közlése szerint jövőre kérvényezni is fogják az elítélt szabadlábra helyezését.

2008-ban derült fény arra, hogy a most 88 éves amstetteni férfi csaknem 24 éven át házuk pincéjében bezárva tartotta és vérfertőző viszonyra kényszerítette a saját lányát, és hét gyermeket nemzett neki. A férfi felesége elmondása szerint semmit nem tudott minderről.