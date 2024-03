Annak idején a Vas Népe is beszámolt a 2020 októberében bekövetkezett tragédiáról: a gyöngyösfalui kalandparkban osztálykirándulás közben életét vesztette egy 16 éves keszthelyi fiatal. Egy osztálykiránduláson lévő gimnázium tanulói közül a kalandparkban lévő akadálypályán másztak, illetve a magasban kialakított pihenőn várakoztak, miközben egy fa kidőlése folytán balesetet szenvedtek. Az egyik fiatal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a másik diák maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést, míg a harmadik tanuló nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

A Kőszegi Járási Ügyészség két férfival szemben emelt vádat még 2023 őszén. A Kőszegi Járásbíróság tavaly októberben előkészítő ülést és tárgyalást is tartott az ügyben. A két vádlott – Sz. P., a kalandpark üzemeltetője és Ny. J., a nyitvatartáshoz szükséges megfelelőségi tanúsítványt kiállító cég ügyvezető igazgatója – akkor tagadta bűnösségét, újabb tárgyalási időpontot tűztek ki januárra. A bíró igazságügyi orvosszakértő bevonását rendelte el. A két vádlott továbbra is tagadta bűnösségét, így ítélet nem született, a tárgyalást további tanúk és szakértők meghallgatásával folytatták.

Fotó: Unger Tamás

A csütörtöki tárgyaláson jelen volt az elsőrendű vádlott, a park üzemeltetője és védőügyvédje, a megfelelőségi tanúsítványt kiállító cég ügyvezetője és védőügyvédje, valamint a vád és a sértett képviselői. A bíróság tanúként idézte a kalandpark akkori két animátorát és szolgáltatásvezetőjét, ők mindhárman jelen voltak 2020. október 22-én, amikor a baleset történt.

Szervezési vezetőként dolgozott az első tanú. Ő fogadta az osztályt, majd átadta őket két kollégájának. A drótkötélpályán lévő csoportot nem kísérte figyelemmel, mert a kávézónál végzett munkát. A gyerekek másztak rendben, minden arra utalt, hogy ez egy átlagos, tökéletes nap lesz. 15.30-kor hatalmas reccsenést hallottak, kidőlt a fa, mindhárman rohantak a pálya felé és egyből tárcsázta a 112-es segélyhívót, idézte fel. Emlékezete szerint az ominózus fának zöld hajtása nem volt, és nem emlékezett, mikor vágták le az ágait.

A diákok betanítását végezte, védőfelszereléssel látta el a 16 éves fiatalokat a másik két tanú. Felküldték őket a gyakorlópályára, hogy kipróbálják a felszerelést, sajátítsák el a technikát. Ott is rendben ment még minden, mondták.

Az animátorok koordinátora válaszolt másodikként a bírónő kérdéseire. Ő fogadta a keszthelyi diákokat az infópontnál, és kísérte fel őket a kötélpályákhoz. Az élménypedagógiai foglalkozást ebédszünet követte, utána mentek a drótkötélpályára. Figyelemmel kísérték a diákokat, elérhető távolságban voltak, ráláttak a fákra. Miután látta, hogy két kollégája a balesethez fut, ő azonnal mentőfelszerelésért és létráért rohant, ment segítséget nyújtani, vallotta. Harmadikként a kalandpark korábbi szolgáltatási vezetője, animátora válaszolt, aki naponta, nyitás előtt ellenőrizte a drótkötélpályát, a játékokat. Ő is részt vett aznap a fiatalok csoportos oktatásában.

A bírónő mindhármuknál rákérdezett: tudják-e, hogy a csonkolt, később kidőlt fán ki és mikor végezte a csonkolást. Mindhárman tisztában vannak azzal, hogy tanúsítvány szükséges a kalandpark, a drótkötélpálya működéséhez, mondták. A szervezési vezető nem, az animátorok közül az egyik többször jelen volt akkor, amikor korábban tanúsítvány kiadása történt. Ott volt a bejárásokon, a balesetet megelőzőn is. Az érintett fával kapcsolatban napi problémát nem tapasztalt. Ha ilyen felmerült volna, lezárják a pályát, mondta.

Mindhárom tanú azt valószínűsítette, hogy 2019 tavasz kezdetén csonkolhatták a fát – a bíróság ennek még nem találta a nyomát. A kérdésre, hogy ki végezhette a csupaszítást, nem tudtak válaszolni. Milyen gyakorisággal történt helyszíni ellenőrzés, erre is választ várt tőlük a bíró.

A tanúk kihallgatása után a bírónő ismertette a kísérőtanárok, néhány gimnazista, az emelőkosaras autót bérbe adó egyéni vállalkozó, az emelőgépes szolgáltatást végző és egy önként jelentkezett tanú vallomását. Előbbi határozottan állította, 2019 tavaszán dolgozott a kalandparkban, a kiszolgálóépület környékén körülbelül tíz veszélyes ágat távolított el, ám a drótkötélpályán nem végzett ilyet. Utóbbi azt nyilatkozta a nyomozóhatóság előtt, külföldön dolgozott hasonló kalandparkokban. A gyöngyösfaluiban már 2012-ben is talált néhány olyan fát, amelyeket veszélyesnek tartott, ezt szóvá is tette. 2020 augusztusában is járt ott: az animátoroktól kapott biztonsági oktatást és a tájékoztatást profinak nevezte, viszont sok halott fát látott, amelyek a pálya részét képezték, egy közülük kifejezetten korhadt volt.

A következő tárgyalási napot júniusra tűzték ki.

