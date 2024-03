Tavaly januárban történt a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézetben az a verekedés, melynek végén a sértett kórházba került, majd ott több mint 20 nappal később elhunyt. A büntetőper második napján dr. Rácz József tanácsvezető bíró három szakértő meghallgatása után hozta meg az ítéletet, melyet az ügyész tudomásul vett, a vádlott és védője viszont elsődlegesen felmentésért, másodlagosan pedig enyhítésért fellebbezett. Így az ügy hamarosan másod fokon folytatódik majd. A bíró döntése alapján ezt Ó. I. A. előzetes letartóztatásban várhatja, ugyanis nem helyezhető szabadlábra.

A bűntett tárgyalásának második napját dr. Rácz József tanácsvezető bíró 15 írásban rögzített vallomás ismertetésével kezdte, melyek közül az egyik az elhunyt sértett édesapjáé volt, aki amúgy személyesen is megjelent a tárgyaláson. Ezt követően a bíróság két orvos, valamint egy fizikus igazságügyi szakértőt hallgatott meg, akik rávilágítottak arra a tényre, hogy a verekedés és a sértett halála között ok-okozati összefüggés lehet, ugyanis a vádlott által a verekedés során alkalmazott fojtófogás vezethetett azokhoz a súlyos sérülésekhez, amelyek később a sértett elhunytával végződtek. Ezek konkrétan a nyaki gerinc porckorongjának kiboltosulását, valamint a gerincvelő zúzódását és bevérzését jelentették. A halál végül légzési és a keringési elégtelenség miatt állt be.

A Szombathelyi Törvényszékén szóban rekonstruálták a történteteket. Ezek szerint a két rab 2023. január 25-én reggel 5 óra körül azon veszett össze, hogy melyik zenecsatornát hallgassák a tévében. Ezen olyan hatalmas vita kerekedett közöttük, ami tettlegességig fajult. A verekedés során mindketten megsérültek, de csak a későbbi áldozat került kórházba, ahol aztán február 19-én elhalálozott. A vádlott végig a jogos (ön)védelemre hivatkozott, amit a bíróság végül nem fogadott el.

Az első fokon meghozott ítélet szerint Ó. I. A. 5 és fél évet kell, hogy börtönben töltsön. Ez halmazati büntetés, amiben a halált okozó testi sértés büntette mellett egy korábban elkövetett lopás vétsége is bennefoglaltatik. Továbbá azt a 10 hónapot is le kell még töltenie, amit súlyos testi sértés kísérletéért még korábban fiatalkorúként kapott. Emellett hat évre eltiltották a közügyektől és az 1,1 millió forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetnie. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban elsődlegesen felmentésért, míg másodlagosan enyhítésért fellebbezett.