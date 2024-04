Egy nő tett feljelentést a Szombathelyi Rendőrkapitányságon: csalók hitelt vettek fel a nevével. Felhívta egy férfi, aki elmondta, egy virtuális banktól telefonál, és látja, hogy van 1 millió forintja egy virtuális számlán, de ahhoz csak úgy tud hozzájutni, ha felvesz mellé még hitelt is. Ezt követően az „ügyintéző” elkérte a személyes adatait, majd arra kérte, hogy telepítse telefonjára az AnyDesk alkalmazást, mert így tud segíteni neki az ügyintézésben. A nő megadta az adatait, letöltötte a programot, és várt, amíg a hívó „intézte” a kölcsönét - írja hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Másnap újra hívták, egy másik telefonáló a korábbi kollégájaként mutatkozott be, és arra kérte a nőt, hogy adja meg a netbanki adatait. Ő ennek eleget is tett, majd néhány percen belül több nagy összegű internetes vásárlásról kapott SMS-t. Sajnos csak ekkor fogott gyanút, és ment be a bankjához, ahol arról tájékoztatták, hogy a nevével közel 6 millió forint hitelt vettek fel a csalók.

– Fontos, hogy ha bármilyen program letöltésére és telepítésére próbálják rávenni, gyanakodjon, hogy csalók telefonálnak, szakítsa meg a hívást!

– Soha ne adjon távoli hozzáférést számítógépéhez, mobiltelefonjához!

– Banki adatokat soha ne adjon meg sem telefonon, sem e-mailben!

Ha a csalók mégis sikerrel jártak, azonnal vegye fel a kapcsolatot a bankja ügyfélszolgálatával, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére. Ezek megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.