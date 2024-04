Késsel támadta meg volt feleségét egy magyar férfi a burgenlandi Fertőszéleskúton. Az esetről portálunkon is beszámoltunk. A nő a nyakán sérült meg, súlyos állapotban mentőhelikopter szállította kórházba. A nő már túl van az életveszélyen - mondta el a burgenlandi ORF számára az eisenstadti államügyészség szóvivője. A férfit a késelés után elkapták, öngyilkos búcsúlevelet hagyott hátra és meg is sebesítette magát. Szombat óta előzetes letartóztatásban van. Eleinte a támadásról nem vallott, azóta azonban beismerte tettét, azt viszont továbbra is tagadja, hogy ölni szeretett volna - közölte Petra Bauer ügyészségi szóvivő.

A késelés után a férfit otthonában kapták el. Megsebesítette saját magát is.

Forrás: burgenland.orf.at

A nő háza előtt történt a késelés

Mint írtuk, a 41 éves magyar férfi a nő háza előtti parkolóban támadt rá 33 éves volt feleségére. A nyakán súlyosan megsebesítette. Szerencsére a nő be tudott menekülni a társasházba, ahol az egyik szomszédnál talált menedéket, aki aztán a hatóságokat is értesítette. A nőt a bécsi kórházba szállították, az életveszélyen túl van, így már a rendőrök is ki tudták hallgatni. Elmondta, hogy a férfi sokáig veszekedett vele és váratlanul támadt a nőre, aki azelőtt a kést sem látta volt férje kezében.

A burgenland.orf.at információ szerint a párnak egy közös gyermeke van. Noha mindketten Fertőszéleskúton élnek, a férfi számára már korábban megtiltották, hogy a volt felesége közelébe menjen, vagy bemenjen a lakásába.