Tavaly április 7-én az egyik szombathelyi áruház parkolójában, nem sokkal később, április 30-án pedig az Éljen Szombathely Egyesület által szervezett majálison az Emlékmű-dombon történt verekedés két helyi család között. Ezt a két ügyet vonták össze a Szombathelyi Járásbíróságon, ahol dr. Sipos Andrea bírónő tartott előkészítő ülést, melynek elején a Szombathelyi Járási Ügyészség képviselője ismertette a vádirat részleteit. Elmondása alapján zömében csoportosan elkövetett garázdaságot, valamint súlyos-, illetve könnyű testi sértést rónak fel a hat vádlottal szemben, akik közül csupán öten tudtak megjelenni a bíróságon, mivel egyikük május 15-ig egy ausztriai büntetés-végrehajtási intézet vendégszeretetét élvezi. Az ügyész végül mértékes indítványában 4-10 hónap közötti végrehajtandó börtönbüntetést, valamint egy-egy évre szóló közügyektől eltiltás kiszabását kérte a vádlottakra.

Ezt követően a bírónő a megjelent öt vádlottat kérdezte, akik közül egyikük sem fogadta el az ügyészség indítványát, valamennyien tárgyalás megtartását kérték. Nagyon rövid válaszaikból lényegében még az sem nagyon derült ki, hogy melyik család volt a sértett, illetve melyik az elkövető. Az viszont tény, hogy 15 napon belül írásban megteszik majd a bizonyítási eljárásra vonatkozó indítványaikat. Ebben természetesen tanuk meghallgatását is kérni fogják. Az egyik védőügyvéd egy bizonyos videófelvétel kikockázására is javaslatot tett, ami véleménye szerint védence ártatlanságát is bizonyíthatja.

Dr. Sipos Andrea bírónő végül úgy döntött, hogy június 26-án 8.30 órára tűzi ki az első tárgyalási napot, melyen már az időközben Ausztriában szabadlábra kerülő vádlott is meg tud majd jelenni. Akkor a tanuk meghallgatása mellett szembesítésekre is sor kerülhet majd.