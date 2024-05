A 19 éves Zala vármegyei lakos egy online közösségi oldalon hozott létre álprofilt, amelyről több embert is ismerősnek jelölt. Aki visszajelölte, annak üzenetet küldött, melyben leírta, hogy ő egy segítő szolgálatnál dolgozik, és nagy összegű pénzügyi segítséget tud nyújtani, amennyiben az illető megadja a bankkártyájának adatait. A „segély” további feltétele az volt, hogy a megadott kártyához tartozó számlán legalább 30 ezer forint álljon rendelkezésre regisztrációs díjként. Egy vasi férfi, akit a csaló megkeresett, a kártyaadatai mellett az internetbanki azonosítóját és jelszavát is megadta. Így láthatta a zalai férfi, hogy azon nincs elegendő összeg, és arra kérte a vasi sértettet, hogy tegyen át pénzt a számlára, mivel így nem tudja a segélyt ráutalni. A későbbi áldozat ennek eleget is tett, így a csaló hozzáférhetett a számlán lévő pénzhez, melyet egy online fizetési rendszer applikációján keresztül el is vásárolt - tájékoztat hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök megállapították, hogy az elkövető ehhez az online fizetési rendszerhez tartozó fiókba további hét sértett adatait regisztrálta.

Nem győzzük hangsúlyozni, legyen mindig óvatos, ne hagyja, hogy átverjék!

– Soha ne adja meg a bánkártyájának vagy internetbanki belépésének adatait!

– Egy közösségi oldalon regisztrált profil nem alkalmas arra, hogy a mögötte álló személyazonosságát igazolja. Az oldalak üzemeltetői a regisztrálók adatainak valódiságát nem ellenőrzik.

Ha a csalók mégis sikerrel jártak, azonnal vegye fel a kapcsolatot a bankja ügyfélszolgálatával, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére. Az internetes csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

