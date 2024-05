A Szombathelyi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntettének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint a biztosítóhoz valótlan tartalmú kárbejelentő lapot, valamint baleseti bejelentő lapot nyújtott be, és több mint 3 millió forint kárigényt jelentett be. Az okiratokban a vádlott valótlanul tüntette fel, hogy a személygépkocsija egy közlekedési balesetben megsérült, és a baleset okozója a felelősségét elismerte. A jármű károsodását ugyanakkor nem a károkozóként feltüntetett személy okozta, ő a baleset helyszínén nem is volt jelen. A vádlott célja a valótlan bejelentő lapok benyújtásával a biztosító megtévesztése és jogtalan haszonszerzés volt. A biztosító társaság a kárigényt elutasította.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség..