Ahogyan arról lapunk is beszámolt, hétfőn több magyar oktatási intézményben, köztük a szombathelyi Neumann és Paragvári iskolában is bombariadó volt. Úgy tűnik, az esetek nagyon hasonlók, a fenyegetések e-mailben érkeztek – valószínűsíthetően egy meghackelt e-mail címről.

Harkai-Schmidt Hajnalka, a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola igazgatója mint elmondta, tegnap a második tanóráját követően észlelte a fenyegető levelet, ami az iskola hivatalos e-mailjére érkezett hétfőn este 22:28 perckor. Ebben a feladó arról tájékoztatta az intézményt, hogy tudomására jutott, hogy az iskolában élesített bombát helyeztek el, ami kedden 11:30 perckor fog robbanni. Továbbá figyelmeztettek, hogy a gyerekek és a pedagógusok biztonsága érdekében ürítsék ki az iskolát. Az üzenetet egy már nem létező gazdasági cég e-mailjéről küldték, valószínűsíthető, hogy meghackelték azt.

Az igazgatónő elmondta: az üzenetet helyes magyarsággal fogalmazták meg, külalakra egy hivatalos levélre emlékeztetett. Harkai-Schmidt Hajnalka azt is elmondta, a gyerekek fegyelmezetten tették, amit mondtak nekik, ám néhányan meg voltak szeppenve, volt, aki sírdogált is, őket az osztályfőnökök nyugtatgatták. Felidézte, hogy az intézményben volt már egyszer bombariadó, körülbelül 15 évvel ezelőtt.

A Neumann-iskola tanulói fegyelmezetten követték az utasításokat a bombariadó során.

Bombariadó: mindkét szombathelyi iskolába központi e-mailre érkezett a fenyegetés

Megkerestük Gergácz Gábort, a Paragvári Utcai Általános Iskola igazgatóját is, aki elmondta, a két iskola helyzete rendkívül hasonló, hozzájuk is a központi e-mailre érkezett a fenyegetés, amit a reggeli órákban észleltek. Hozzátette, az iskolában nemrégiben volt a kötelező éves tűzriadó, talán emiatt lehetett, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezetten és ügyesen reagáltak a helyzetre. Mint mondta, a kicsiket nagyon megérintették az események, a nagyobbak könnyedebben kezelték a napot, ám a bombariadó még másnap is téma volt közöttük, ahogy vélhetően jó pár napig az is marad.

Kedden is téma volt a Paragváris gyerekek között a bombariadó.

Kérdésünkre több szülő is elmondta, hogy az iskolák a rendőrséggel együttműködve, jól kezelték a helyzetet. Aki nem tudott napközben elmenni a gyermekéért azok számára felügyeletet biztosítottak.

Információink szerint a tanítás kedden mindkét iskolában zavartalanul folytatódott, pótló tanítási napot egyik intézményben sem tartanak.