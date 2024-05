A police.hu oldalon olvasható beszámoló szerint a „Rendőrség Napja”, április 24-e alkalmából a Rendőrség állományában végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

Magyarország Belügyminisztere:

- Szent György érdemjelet adományozott Benczik Róbert Lajos r. főtörzszászlósnak, a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse szolgálatirányító parancsnokának;

- tanácsosi címet adományozott Gotthárd Csaba László r. főtörzszászlósnak, a Vasvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya szolgálatparancsnokának.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője:

- soron kívül előléptette rendőr alezredessé Paál Jácint r. őrnagyot, a Körmendi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetőjét;

- rendőr századossá dr. Bodor Tamás r. főhadnagyot, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya I. Vizsgálati Alosztályának kiemelt fővizsgálóját;

- pénzjutalomban részesítette dr. Nagy Ildikó r. ezredest, a Főkapitányság Hivatala vezetőjét.

A Vas Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője pénzjutalomban részesítette:

- Németh Nikoletta c. r. alezredest, a Rendészeti Igazgatóság Közigazgatási Hatósági Szolgálata Végrehajtási Osztályának vezetőjét;

- Tóth Márton Zoltán c. r. alezredest, a Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya Felderítő Alosztályának kiemelt főnyomozóját;

- Molnár Balázs r. főhadnagyot, a Vasvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozótisztjét;

- Gombor László r. zászlóst, a Sárvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közlekedésrendészeti Alosztályának helyszínelő és balesetvizsgálóját;

- Tóth Károly r. zászlóst, a Celldömölki Rendőrkapitányság Jánosházi Rendőrőrse Körzeti Megbízotti Csoportjának körzeti megbízottját;

- Nardai Milán r. főtörzsőrmestert, a Sárvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának technikusát;

- Ábrahám Katalin Anna rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztálya Közrendvédelmi Alosztályának ügyviteli segédelőadóját;

- Császár Lívia rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Főkapitányság Hivatala Biztonságfelügyeleti és Ügykezelési Csoportjának ügykezelőjét;

- Jankovics Zoltán Istvánné rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Hivatala ügykezelőjét;

- Mészáros István rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztálya Műszaki Üzemeltetési Csoportjának üzemeltetési előadóját;

- Mészárosné Horváth Ibolya rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Humánigazgatási Szolgálat kiemelt ügykezelőjét.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője soron kívül előléptette:

- rendőr főtörzszászlós rendfokozatba Kiss Zoltán János r. törzszászlóst, valamint Pintér Róbert r. törzszászlóst, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya Körzeti Megbízotti Alosztályának körzeti megbízottjait.

- rendőr törzszászlós rendfokozatba Bodorkós Balázs r. zászlóst, a Kőszegi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztályának körzeti megbízottját, valamint Pass Károly r. zászlóst, a Körmendi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának technikusát;

- rendőr zászlós rendfokozatba Lanczkor Dávid r. főtörzsőrmestert, a Celldömölki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának technikusát.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője soron kívül eggyel magasabb fizetési fokozatba előre sorolta:

- Kránitz Zoltán Tamás c. r. főtörzszászlóst, a Sárvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közlekedésrendészeti Alosztályának járőrvezetőjét;

- Nagy Tibor c. r. főtörzszászlóst, a Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi-Technikai Osztályának technikusát;

- Lempeg József c. r. törzszászlós, a Vasvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának technikusát;

- Molnár Gábor c. r. főtörzsőrmestert, a Celldömölki Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának segédelőadóját;

- Porpáczy Evelin r. törzsőrmestert, a Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztálya Forgalomellenőrző Alosztályának járőrvezetőjét.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője soron kívül előléptette:

- nyugállományú rendőr főtörzszászlóssá Horváth Antal ny. r. törzszászlóst, a Kőszegi Rendőrkapitányság egykori ügyeletesét;

- nyugállományú rendőr zászlóssá Koszokovits Józsefné ny. r. főtörzsőrmestert, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Titkárságának egykori titkárnőjét.

- nyugállományú rendőr főtörzsőrmesterré Kiss Rudolf ny. r. törzsőrmestert, a Kőszegi Rendőrkapitányság Közbiztonsági és Közlekedésrendészeti Csoportjának egykori körzeti megbízottját.

Szombathely város közrendjéért 2023. évben végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Szombathely Közrendjéért díj”-at adományozott Geröly Ákos r. főtörzszászlósnak, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály szolgálatirányító parancsnokának.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Rendőrség napja alkalmából a főkapitányság tevékenységét hosszú időn át támogató munkája elismeréseként „Vas Vármegye Rendőrségéért kitüntető cím”-ben részesítette:

- Kapui Kornélt, a Savaria Technikum és Kollégium tanárát, a Rendészeti és Közszolgálati Munkaközösség elnökét;

- Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztályának Közterület-felügyeletét;

- Dr. Markovics Tibort, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága nyugalmazott igazgatóját;

- a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet.