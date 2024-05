- Mirella nagyon erős, fel fog épülni! Sokkal jobban van, de sok vért vesztett, a szúrás elérte a tüdejét. Az mentette meg az életét, hogy a mentőhelikopterben azonnal kapott vért. Egy túlélő! Nem először hajtottak rajta végre életmentő műtét - tért ki az aggódó édesanya, akinek arcán látszottak a fáradtság jelei. Érezhetően kimerítő napok vannak mögöttük. Mint mondta, amennyi időt csak lehet a súlyos sérüléseket szenvedett kislány mellett vannak, viszont éjszakra nem tudnak vele bent maradni. Ráadásul otthon van a két kisebb gyermekük is, akikre szintén gondolniuk kell.

– Nem értjük, hogyan történhetett ilyesmi. Hogyan fordulhat az elő, hogy egy gyerek bevihet az iskolába egy kést és bánthat vele másokat. Reméljük, hogy szigorítanak valamin, hogy mással ez ne fordulhasson elő többet. A szülők felelősek, mert Mirella osztálytársa nem volt ilyen. A családi gondok állhatnak a háttérben, hogy ezt tette - véli az asszony.

A Kisalföldnek kedden délután azt mondta az anya, hogy a rendőrség még csak őt hallgatta ki, nem tudja Mirellára mikor kerül sor. - Sokan aggódnak érte, de az iskolájából eddig senki sem hívott minket, hogy érdeklődjön. Egyedül a bőnyi polgármester keresett meg telefonon, hogy megkérdezze milyen állapotban van Mirella - tette hozzá, majd visszament lánya mellé az intenzív osztályra.

Hétfőn reggel a történtek után a késelő diáklány édesanyja is az iskolához rohant, amikor megtudta mit tett gyermeke. A Telexnek elmondta: a lánya apjával régóta megromlott a kapcsolata, fel is jelentette a rendőrségen, ahol eljárás indult. Külön is költöztek, de hétvégén ismét megfenyegette őt, ezért múlt szombaton rendőrt hívott. Az asszony szerint ez is szerepet játszhatott Katalin viselkedésében, aki korábban mosolygós volt, ám mára ez megváltozott.

Miközben Mirella édesanyjával beszélgettünk a győri kórház folyosóján, az elkövető 12 éves diák tárgyalása zajlott a Győri Járásbíróságon. A jogerős döntés szerint 30 napra elrendelték a letartóztatását, amit javítóintézetben kell töltenie.

A nyomozás folytatódik az ügyben, további tanúkat hallgatnak ki. A Győri Tankerületet is megkerestük, mint a bőnyi Szent István Király Általános Iskola fenntartója, akik válaszoltak kérdéseinkre.

-A bőnyi iskolában kedden reggel osztályfőnöki órákkal indult a tanítás. Az iskolában a Tankerületi Központ által felkért pszichológusok segítik a krízis feldolgozását a gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Továbbá szakmai támogatást nyújtanak az iskola vezetésének a helyzet kezeléséhez. A pszichológus szakemberek véleményét figyelembe véve kerül meghatározásra a további tanítási napok szakmai tartalma, módszertana. A gyerekeket a szokott rendben várja az iskola a hét további tanítási napjain is és szükség esetén a kréta felületen osztják meg az információkat a szülőkkel - válaszolta a Kisalföldnek dr. Nagy Adél, tankerületi igazgató.