Több Ausztriába ingázó is arról számolt be a közösségi médiában, hogy baleset miatt óriási, több kilométeres dugó alakult ki kedden reggel az egyébként is nagy forgalmat lebonyolító S31-es autóúton, amit a magyarok közül is sokan vesznek igénybe a munkába járáshoz. A kevésbé szerencsések már 45 perce várakoznak a dugóban, valószínűleg sokan késtek el a munkahelyükről.